В Новгороде в ходе акции со спецпоездом можно было сдать тест на COVID-19

В 12 вагонах военного поезда новгородцы посетили выставки и экспозиции, посвященные современным Вооруженным силам России. Жители и гости города также увидели современную боевую технику, которая пройдет по Красной площади 9 Мая. Среди привезенного арсенала - танк Т-90М "Прорыв", гаубица "Коалиция-СВ" и многофункциональный бронированный тягач "Тайфун". Также на специальных платформах поезда были выставлены трофейные образцы из Сирии.

В вагоне, посвященном военным медикам и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, все желающие смогли бесплатно сдать тест на COVID-19 и оперативно получить его результаты.

В экспозиции о Главном храме Вооруженных сил и музейном комплексе "Дорога памяти" новгородцы имели возможность с помощью современных мультимедийных технологий найти своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

А еще в этот день более полутора десятков молодых жителей Великого Новгорода вступили в ряды Юнармии. Они пополнили более чем полуторатысячных отряд местных юнармейцев. Школьники прочитали клятву и пообещали с честью и гордостью нести звание юнармейца. Их поздравили руководитель военно-патриотической акции полковник Андрей Ходыкин и мэр города Сергей Бусурин. "Сегодня юные патриоты стали частью большого коллектива, впереди у них еще очень много новых открытий и впечатлений. Желаю вам с успехов и личного роста, вы являетесь образцом и примером современной молодежи. Гордо носите форму юнармейца и цените это звание!" - сказал на церемонии Андрей Ходыкин.

В Великом Новгороде акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" длилась четыре часа. За это время в ней приняли участие более 3 тысяч жителей и гостей города. Для них дали концерт солисты Центрального дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе. Они исполнили военно-патриотические песни, в том числе "Пой, солдат, пой", "Военные пилоты", "Броня крепка и танки наши быстры", "Флаг моего государства", "Мы раскрываем крылья" и другие.

Напомним, что Всероссийская акция стартовала 25 апреля в Москве. Сформированный в рамках ее программы специальный поезд проедет почти по всей стране и сделает остановки в 51 городе. "Мы рассчитываем, что акция позволит не только узнать много нового и интересного, но и познакомиться с сегодняшним днем нашей Российской армии, ее буднями и достижениями", - сказал на церемонии отправки эшелона из Москвы замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что эту акцию военное ведомство проводит по решению президента России. Ее цель - сплотить общество через историю и современность, успехи и достижения нашей страны и Вооруженных сил, связать воедино минувшее, настоящее и будущее. И в итоге способствовать воспитанию высоких нравственных качеств у наших граждан.