Более 3500 силовиков оцепили рынки под Ростовом-на-Дону

На четырех крупных рынках в Аксайском районе Ростовской области проходит масштабная проверка.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, более 3500 сотрудников силовых структур оцепили территорию четырех рынков на площади около 15 гектаров.

Рынки, которыми заинтересовались правоохранительные органы, находятся на выезде из Ростова-на-Дону возле трассы М-4 "Дон".

Сообщается, что идет проверка законности работы торговых точек. Также собеседник агентства рассказал об имеющейся информации о незаконных мигрантах, организации проституции, торговле наркотиками и оружием.

Отмечается, что проверки начались в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко и некоторых предпринимателей.

Напомним, ранее сообщалось об аресте чиновника. В отношении него и еще шести человек было возбуждено уголовное дело, связанное с организацией преступного сообщества, мошенничеством и злоупотреблением должностными полномочиями.