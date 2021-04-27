В Ростовской области начали производить беспилотную сельхозтехнику. А в Белгородской - искусственный интеллект заменит сотрудников свиноводческих комплексов.

В России набирает обороты цифровизация агропромышленного комплекса. Внедряются робототехника, анализ больших данных, технологии искусственного интеллекта. Это позволяет повысить эффективность производства, снизить потери и издержки.

К 2024 году доля полей, где используют систему точного земледелия, и ферм, где за здоровьем скота следит искусственный интеллект, составит 25 процентов. Это одна из целей федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика".

В Ростовской области создан Южный научно-образовательный центр "Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса". Он объединил вузы, научные организации и бизнес.

Как уже писала "РГ", летом 2020 года в области прошли первые в России показы беспилотных комбайнов. Одна из этих систем работает при помощи камер и уникальной самообучаемой системы. По подсчетам инженеров, она может до двух раз сократить прямые потери урожая и снизить расход топлива. В ближайшие годы система научится считать процент сора зерна, различать виды сельхозкультур и считать урожайность в режиме онлайн.

Как отмечают эксперты, над созданием эффективной беспилотной техники сегодня бьются ведущие научные державы. И Россия пока - безусловный фаворит в этой гонке.

В Белгородском в научно-образовательном центре "Инновационные решения в АПК" разрабатывают систему производственной аналитики, которая позволит наблюдать за состоянием свиней и сигнализировать о недомогании животных. Экспериментальной площадкой выбран агрохолдинг "Агро-Белогорье".

По сути, за поголовьем наблюдают камеры, которые фиксируют особенности поведения каждого животного. Сколько ест, как часто, много ли пьет, насколько активно двигается. Все это фиксируется приборами. При этом система "знает", какое поведение - норма, а какое - нет. Эффект от этой научной разработки в производстве свинины пока сложно просчитать в деньгах.

Однако уже понятно, что она позволит существенно сэкономить. Во-первых, время, на ранней стадии определяя недомогания животных, помогая избегать распространения болезни, изолировав больных от здоровых. Во-вторых - человеческие ресурсы. "Всевидящая" система позволит нескольким специалистам собирать информацию о состоянии здоровья тысячного поголовья.

Главный плюс машинного зрения в том, что сигнал о болезни животного оно дает моментально

В результате можно будет наращивать выпуск свинины на уже имеющихся площадках.