Куда поехать в мае на машине или автобусе

Спрос на путешествия по России на этой неделе вырастет минимум на 15-20%, прогнозируют представители туриндустрии. Поспособствуют этому длинные майские праздники, соединенные с нерабочими днями. Правда, на черноморских курортах России места в гостиницах уже почти полностью забронированы, да и цены на размещение в отелях и на авиабилеты на фоне высокого спроса пошли вверх. В Крым, например, доступных билетов экономкласса просто нет. Зато отправиться в путешествие можно на автомобиле или даже на автобусе. Эксперты рассказали о самых популярных маршрутах.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Евгений Гайва

Особой популярностью сейчас пользуются трассы М-11 и М-10, соединяющие Москву и Санкт-Петербург. Туристы хотят не просто проехать из одной столицы в другую, но и осмотреть достопримечательности, рассказывает президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

Автотуризм развивался и раньше, но теперь его подогревают закрытые границы. Весной туристы особенно заинтересованы в коротких поездках на два-три дня. Например, москвичи едут по Золотому кольцу, жители Петербурга - по Ладожскому кольцу (правда, на этом маршруте пока не везде есть удобные проезды). Сейчас, пока не открылся пляжный сезон, люди едут на Север. Популярны Архангельск, в частности, культурно-ландшафтный парк "Голубино" в Архангельской области.

Из Новосибирской, Томской областей едут на Алтай, в Бийск, в Горно-Алтайск до границы с Монголией. По пути путешественники посещают, например, музей Чуйского тракта. Сейчас Республика Алтай создает условия для автотуристов. Также автотуристы обратили внимание на маршрут "Легенды Эльбруса". Стал интересен Сибирский тракт, который идет от Владимира на восток. Места около Омска пользуются популярностью.

Популярность автотуризма выросла из соображений безопасности, считают эксперты. Регионы стали активно продвигать свои достопримечательности и автопутешествия как хорошую возможность отдохнуть всей семьей. Кроме того, многие россияне видят, что поездка на автомобиле для трех-четырех человек обходится заметно дешевле, чем билеты на самолет или даже поезд.

Мотивация

Фан от тюльпана: пять причин поехать в Калмыкию

В Калмыкии завершился очередной Фестиваль тюльпанов, который проходит тут с 2013 года. До пандемии он собирал более 10 тысяч человек, да и в этом году приехало немало гостей. Обозреватель "РГ" побывала на этом празднике степи и цветов впервые и заодно нашла еще причины, почему стоит приехать в Республику Калмыкия. Вот - пять, и сам фестиваль - это первая из них.

Калмыцкая кухня вся направлена на то, чтобы придать человеку сил. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

1. Прогуляться по калмыцкой степи и пофотографировать тюльпаны. В идеале поехать в заповедник "Черные земли". Но можно и в Целинный район, село Троицкое, которое находится рядом с Элистой. До голландских тюльпанов сейчас не доберешься. Но наши не хуже - их, в отличие от европейских "собратьев", не выращивают на фермах, они - вольные. Можно взять с собой в дорогу роман Александра Дюма "Черный тюльпан". Но даже если не доведется в Калмыкии увидеть Тюльпаны Шренка и Геснера, которые занесены в Красную книгу, все равно прогулка по зеленой весенней степи и фотографии на фоне других сортов этих цветов способны подзарядить на год вперед.

2. Покататься на верблюдах. В Калмыкии верблюды совсем не такие, как, например, в Египте. Во-первых, они - больше. Во-вторых, одним катанием дело не ограничится - вам расскажут о "кораблях пустынь и степей" много нового. Если вам повезет - встретитесь с самим Леонидом Очиргоряевым - знаменитым местным животноводом, его семьей и командой. Если нет - посмотрите в Инстаграме его страничку под названием "Верблюжий остров" - такую экзотику в мире мало где встретишь. Верблюды Калмыкии дисциплинированные, людей любят и охотно позируют на фотографиях.

3. Посидеть-отдохнуть в настоящей кибитке. Понять принцип, по которому организовывалось пространство, - где спальное место, где - огонь, где домашний алтарь, и какие подношения делались Будде. Тут же можно пострелять из лука и поездить на лошадях. Юрту легко найти, например, в Этнохотоне "Кочевник". Организовал его известный путешественник Юрий Сангаджиев, которого, к сожалению, как и многих, в 2020 году не пощадил ковид. Но дело его живет. И становится особенно удивительно, стоит подумать о том, что "Оскар" в этом году получил фильм "Земля кочевников", а на нашей земле совсем другие кочевники-калмыки с такой историей, которую не каждому народу довелось пережить.

Сайгак - вечный кочевник - священное животное для калмыков. Фото: Елена Джамаева

4. Послушать горловое пение джангарчи. Так называется народный сказитель и исполнитель калмыцкого эпоса. Например, выступление Владимира Каруева, народного певца республики. А еще можно не только послушать, как местные таланты и хранители традиций играют на калмыцких музыкальных инструментах, таких как домбра, ятха, хур, товшур и других, но и самим попробовать. И не стоит отказывать себе в удовольствии потанцевать под зажигательные фольклорные песни. В Калмыкии поют и танцуют даже погонщики верблюдов.

5. Поесть кюр. Если вам опять же повезет, его для вас приготовит сам 75-летний Карл Бельтриков. За свою жизнь он готовил кюр 34 раза. Блюдо это непростое - на его приготовление может уходить более суток. Поэтому его делают по особо торжественным случаям. Калмыки в приготовлении еды вообще легких путей не ищут - зато эффект превосходит все ожидания. Например, здесь есть еще одно блюдо дотур - насыщенный суп из бараньих потрохов. Его рекомендуют, кстати, как народное средство при восстановлении от ковида.

Имя не просто красиво пишется на память гостю, но рядом еще прописывается пожелание. Фото: Елена Джамаева

...А также

Пять названных причин побывать в Калмыкии - это, конечно же, цифра условная. Потому что за одну поездку всего не охватить, тем более что тут всерьез работают над тем, чем бы еще заманить туриста. Обозреватель "РГ" уже намечтала себе поездку на Праздник цветения лотоса - он проходит в июле-августе на Каспийском море. С ним собираются совместить новый Фестиваль воздушных шаров. У фестивалей в Калмыкии есть все для создания особого национального колорита, способного прославить на весь мир. Например, мастерские - важная часть любых подобных мероприятий. На них учат войлоковалянию, изготовлению калмыцких четок из семян лотоса, одежды и украшений, плетению калмыцкого кнута и другим экзотическим вещам. Кто преуспеет в освоении национальной культуры - выбивается в таланты, чьи имена узнает мир. Среди нового поколения таких можно назвать, например, кинорежиссеров Эллу Манжееву и Евгения Сангаджиева, певца Лиджи Горяева и других.

Сусанна Альперина

Конкретно

Сколько стоит поездка на юг на машине

Для легкового автомобиля затраты на топливо на дорогу в тысячу километров составят более трех тысяч рублей, с караваном - более шести тысяч рублей. Семейные номера в гостиницах в зависимости от региона стоят в среднем от трех до семи тысяч рублей. То есть за неделю размещение в гостиницах обойдется примерно в 30-40 тысяч рублей. Если к этому добавить расходы на питание, посещение музеев, другие развлечения и сувениры, недельное автопутешествие для семьи будет стоить около 60-70 тысяч рублей. Если же семья из двоих взрослых и двоих детей на неделю отправится к месту отдыха на самолете, путешествие обойдется от 100 тысяч рублей.

Поездка на автобусе будет стоить около тысячи рублей на человека в одну сторону. Самые популярные направления также и самые дорогие, рассказали аналитики агрегатора Tutu.ru. По их данным, больше всего россияне запланировали поездок на длинные майские выходные между Москвой и Санкт-Петербургом. А средний чек по этому направлению составляет около 1,2 тысячи рублей. На втором месте по спросу находится направление Санкт-Петербург - Смоленск. Такая поездка на автобусе обойдется примерно в ту же сумму. На третьем месте поездки из Москвы в Ростов-на-Дону. Средний чек такого путешествия на автобусе составляет 1,1 тысячи рублей.

В десятку самых популярных направлений автобусных путешествий на майские праздники в этом году также вошли маршруты Москва - Воронеж, Санкт-Петербург - Новгород Великий, Москва - Переславль-Залесский, Москва - Скопин, Санкт-Петербург - Псков, Москва - Рязань и Москва - Киржач.