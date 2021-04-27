В Сочи зафиксирован небывалый спрос на отдых в майские праздники

На майские праздники в Сочи ожидается полная загрузка объектов размещения. Сейчас количество бронирований в крупные отели превышает 90 процентов. Об этом "РГ" сообщили эксперты в сфере туризма.

- Повышенный спрос на отдых в Сочи связан с новостью о длинных майских выходных и ограничением авиаперелетов в Турцию, - рассказала "РГ" председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина. - Российские туристы вместо путевки в турецкий пятизвездочный отель по системе "все включено" смогут позволить себе в Сочи гостиницу в три звезды максимум с двухразовым питанием. Но обстоятельства заставляют искать замену, ведь люди уже настроились на отдых, а кто-то вообще на работе скован строгими рамками отпуска.

По словам генерального директора Туристской ассоциации регионов России Светланы Ануфриенко, спрос на отдых в Сочи вполне оправдан, ведь главный курорт страны развивался квантовым скачком, чем не могут похвастаться другие российские регионы.

- В Сочи в первую очередь едут за морем, несмотря на то, что купаться в Черном море в мае еще холодно, уже можно загорать - солнце греет как летом, - объяснила она. - Также на курорте развиты пешеходные и велосипедные маршруты. К тому же популярностью пользуется и отдых в горах.

Конечно, на фоне спроса цены на путевки в Сочи буквально растут на глазах, что предсказуемо, отметили специалисты.

Например, пакетный тур в апартаменты горного курорта Сочи на высоте 960 метров с 1 по 8 мая с перелетом из Нижнего Новгорода в одночасье вырос с 35 до 50 тысяч рублей, а из Новосибирска - с 40 до 70 тысяч. Отметим, что во многих объектах размещения на все майские праздники целиком - с 1 по 10 мая - уже невозможно приобрести путевки.

Как уточнила "РГ" президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина, все, кто планировал майский отдых в Сочи, забронировали путевки еще зимой по комфортным ценам и в желаемые места.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, "в конце апреля средняя загрузка объектов размещения Сочи составляет 77 процентов, на майские праздники - 83-85. Примерно такая же загрузка прогнозируется и в июне, а в августе, на который придется пик летних бронирований, - до 96 процентов".

По прогнозам администрации Сочи, в летний сезон - с мая по октябрь - курорты Большого Сочи посетят примерно четыре миллиона туристов, в том числе на майские праздники ожидается около 200 тысяч гостей.

"В настоящее время на федеральной территории Сириус в сети Sirius Hotels (одной из крупнейших гостиничных сетей на Черноморском побережье, туда входят четыре отеля - Omega, Delta, Gamma и Sigma) средняя загрузка номерного фонда превысила 80 процентов, - отметили в пресс-службе Фонда "Талант и успех". - При этом некоторые отели заселены практически полностью. В дни майских праздников мы ожидаем полную загрузку, число бронирований на сегодняшний день превышает 90 процентов от общего номерного фонда".