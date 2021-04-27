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27.04.2021 14:49

Ветеран победил

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 92(8443)
89-летний ветеран Великой Отечественной войны из Кургана прошел три суда, чтобы доказать свое право на ежегодную выплату к Дню Победы. На днях его поддержал Седьмой кассационный суд (Челябинск), оставив без удовлетворения жалобу городского управления Пенсионного фонда. Ветерану помогал уполномоченный по правам человека в Курганской области.

Как уже сообщала "РГ"-Неделя ("Ветеран имеет право" от 26.01.2021 г.), по указу президента РФ, изданному к 75-летию Победы, некоторым категориям граждан полагалась денежная выплата в 10 тысяч рублей. Николай Федорович Суханов тоже на нее рассчитывал. В законе "О ветеранах", на который есть ссылка в указе, определен круг лиц, признанных участниками Великой Отечественной войны. В их число входят участники ликвидации националистического подполья на территории Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в 1944-1951 годах.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Как получить звание "Ветеран труда"

Суханов боролся с националистами на Украине в 1951-м, имеет удостоверение участника войны. Однако в Пенсионном фонде заявили, что право на выплату имеют только те, кто воевал непосредственно в 1941-1945 годах. Николай Федорович обратился за помощью к омбудсмену Борису Шалютину, который выступил в суде третьей стороной по иску к управлению Пенсионного фонда РФ. Кроме того, ветерана на процессе безвозмездно защищал адвокат Сергей Щеглов.

Курганский городской суд признал незаконным отказ Пенсионного фонда в ежегодной выплате. Проигравшая сторона с решением не согласилась и обжаловала его. Апелляционная коллегия облсуда оставила в силе вердикт суда первой инстанции. ПФ обратился в кассационную инстанцию, но опять проиграл.

Тем временем

Спустя почти 60 лет пропавшая медаль "За отвагу" участника Великой Отечественной войны сержанта Ивана Кабакова вернулась в его семью. Награду передали родственникам героя на митинге в парке Победы в селе Журавлево Каргапольского района.

Мошенники обманули ветеранов и "детей войны"

Иван Кабаков родился и вырос в деревне Русаковка. В августе 1941-го ушел на фронт и воевал до Победы. Был командиром отделения роты связи, защищал Ленинград, освобождал Европу. Несколько раз был ранен. Самоотверженность и мужество сержанта отмечены медалями, которые особо почитают воины: "За боевые заслуги" и "За отвагу". В 1963-м, когда ветерана не стало, медаль "За отвагу" пропала. Как это произошло, никто не знает.

Около года назад в райцентре Каргаполье награду случайно нашла сотрудник военной прокуратуры Тюменского гарнизона Наталья Максимова. Знак был сильно поврежден, но главное - сохранился номер, по которому ведут персональный учет награжденных. По нему и узнали владельца. Дальше к поиску подключился военный комиссариат Курганской области. Так медаль "За отвагу" вернулась на родину фронтовика.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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