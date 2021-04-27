В Кургане опровергли слухи о глобальном сокращении автобусов

В Кургане с муниципальной маршрутной сети убрали 89 автобусов, сократив их количество до 370. Оптимизация не отразится на обслуживании пассажиров, заверили областные и городские власти на пресс-конференции.

- Мы проводим эту встречу, чтобы развеять слухи о якобы глобальном сокращении пассажирского транспорта на автобусных маршрутах Кургана, - пояснил директор областного департамента экономического развития Владимир Ковалев. - Несмотря на то что речь идет о полномочиях муниципального образования, вопросы поступают также на сайты правительства.

- В Кургане с 2017 года идет снижение пассажиропотока на общественном транспорте, - пояснила замглавы города, директор департамента социальной политики Елена Ситникова. - В связи с этим администрация совместно с перевозчиками, которые обслуживают муниципальные маршруты, приняли решение сократить подвижной состав.

По словам Ситниковой, речь идет об автобусах, которые до этого по разным причинам (в том числе из-за неисправности) фактически не выходили линию, так что курганцы даже не заметят изменений. Не исключено, правда, что кое-где придется подольше постоять на остановке. Если раньше интервал между автобусами был 8-10 минут, то сейчас на отдельных маршрутах он увеличится до 12-15 минут.

Все автобусы, обслуживающие муниципальные маршруты, оснащены системой ГЛОНАСС, можно следить за их перемещением. В случае несоблюдения расписания движения можно обратиться в Транспортное управление, при котором действует комиссия по рассмотрению жалоб и граждан по работе общественного транспорта. На ней заслушивают перевозчиков, водителей и кондукторов, допустивших нарушения. Правда, пока жалоб, что кто-то из-за отсутствия автобуса опоздал на работу или не смог выехать из микрорайона, в правительство области или мэрию не поступало.

Руководитель транспортной компании Владимир Соболев считает уменьшение количества автобусов экономическим благом для перевозчиков. Дело в том, что на маршрутах элементарно некому работать. Дефицит кадров докатился и до этой отрасли. Зарплата у водителей скромная, полностью зависит от выручки, а ответственность огромная. Сокращение автопарка на предприятиях повлечет за собой снижение затрат на содержание и обслуживание техники. Сэкономленные средства можно направить на повышение зарплат и улучшение условий труда работников, а также сдерживания тарифов. Перевозчик подтвердил, что компании смогут обеспечить плановый выпуск автобусов на маршруты.

Напомним, ранее перевозчики заявили о предбанкротном состоянии предприятий ("Приехали!", "РГ - Экономика УрФО от 15. 04. 2021). Одна из причин этого - нерегулируемые тарифы. Сначала в компаниях обрадовались, что могут самостоятельно устанавливать цену проезда, но потом выяснилось, что они должны уплачивать НДС. Многих доначисления НДС за просроченные четыре года могут просто разорить. Этого никто не желает. Как рассказала Елена Ситникова, сейчас муниципалитет просчитывает, какие затраты он понесет в случае введения регулируемого тарифа.

По всем вопросам некачественного обслуживания пассажиров курганцы могут обратиться в Центральную диспетчерскую службу "Транспортного управления", которая работает ежедневно без выходных - с 7 утра до 21 вечера. Ее телефоны: 65-14-10, 65-14-09.