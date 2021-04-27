РГБ вошла в инфраструктуру сети блокчейн IPChain

Соглашение призвано расширить доступ граждан к произведениям литературы, науки и искусства, защитить права авторов в цифровой среде, способствовать развитию практик автоматизированного управления интеллектуальными правами.

Российская государственная библиотека аккумулирует колоссальный объем интеллектуальной собственности и не может стоять в стороне от таких важных трендов, как цифровизация, отметил Вадим Дуда: "Мы подписываем очень важное соглашение, и для нас большая честь - быть здесь сегодня. Совершенно очевидно, что цифровой контент становится ресурсом роста экономики, человеческого капитала. Я думаю, что сегодняшнее соглашение заложит технологическую и юридическую основу для того, чтобы фонды Ленинки могли в куда большем объеме использоваться в цифровую эпоху. Для нас это большой шаг".

С помощью Ассоциации IPChain и ее инфраструктурных решений для интеллектуальной собственности РГБ сможет расширить объем сведений о произведениях, правообладателях и транзакциях с правами, доступный любому заинтересованному участнику рынка. У индустрий, в том числе смежных с книжной, будет исчерпывающее представление о том, кому принадлежат права на то или иное произведение.

Необходимость в Соглашении назрела давно, отметил Андрей Кричевский: "Это историческое событие. Мы три года обсуждали возможность интегрировать РГБ и ее сервисы в систему IPChain. Мы в IPChain всегда подчеркиваем, что цифровизация контента и развитие онлайн-инструментов должны идти рука об руку с механизмами охраны и защиты интеллектуальной собственности в интернет-среде".

Другая важная задача - сформировать реестр "сиротских произведений" и определить легальный порядок их использования. Сегодня огромный объем контента, в том числе текстов, изъят из гражданского оборота, так как авторы никак не заявляют о себе. Бизнес готов спрашивать разрешения и платить, но не знает кому. Одно из решений - создать фонд, который мог бы управлять правами на такие произведения и собирать роялти в пользу авторов, если те вдруг решат обозначить себя и заявить о своих правах.

Наконец, РГБ совместно с Ассоциацией может разработать удобный, прозрачный, объективный механизм расчета пропорциональных вознаграждений за использование произведений в цифровой среде, автоматизировать распределение таких выплат.

Все эти задачи - определение статуса "сиротских" произведений, закрепление способов их свободного использования, совершенствования порядка вознаграждения авторов и управления интеллектуальными правами в цифровой среде - предполагается решить в том числе за счет участия в подготовке профильных законопроектов.

В рамках соглашения РГБ создаст на базе обязательных электронных экземпляров Национальный библиографический ресурс и Национальную книжную платформу. РАО предоставит точные данные обо всех правообладателях и поделится опытом расчета пропорционального вознаграждения. Ассоциация IPChain, в свою очередь, будет способствовать корректировке законодательства и методических документов, участвуя в профильных рабочих группах, правительственных и экспертных обсуждениях. Кроме того, Ассоциация предоставит книжной, издательской, библиотечной сфере инфраструктуру для антипиратских сервисов, будет лоббировать внедрение инструментов судебных и досудебных блокировок нелегального контента, например путем ограничения поисковой выдачи.

Александр Сухотин, в свою очередь, отметил, что цифровая трансформация - амбициозная задача и для того, чтобы держаться этого курса, необходима смелость. "Мы в РАО уже встали на этот путь. Хотим мы того или нет, интеллектуальная собственность в значительной мере распространяется в цифре. Технологические инструменты, в первую очередь сервисы инфраструктуры IPChain, уже позволили нам переосмыслить принцип сбора и администрирования авторских вознаграждений, сделать систему по-настоящему прозрачной и для авторов, и для пользователей. Уверен, то же самое может сработать в книжной отрасли", - отметил он.

Андрей Кричевский напомнил, что ценности, хранимые музеями и библиотеками, можно не только охранять, но и использовать на благо самих культурных институций, общества и государства. "Блокчейн-инфраструктура создала новый цифровой рынок, на который давно пора выходить не только коммерческим игрокам и государственным органам, но и учреждениям науки и культуры. Расширяя спектр коммерческих и некоммерческих услуг, развивая инструменты лицензирования, полноценно вовлекая фонды в гражданский оборот, РГБ сможет сохранить лидирующие позиции. Уверен, Ленинка всегда будет оставаться флагманом библиотечного дела в России", - отметил он.

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Мероприятие пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, Universal University, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт" "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским нпройациональным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), Банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

IPQuorum - коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом, комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.