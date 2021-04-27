Родители перестали бронировать отдых для детей в ожидании кешбэка

Родители перестали бронировать детский отдых на лето после того, как было объявлено о запуске кэшбэка в размере 50% за отдых в детских лагерях.

Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на вице-президента "Опоры России" Алексея Кожевникова и представителей туротрасли, те, кто уже приобрел путевки, теперь хотят их вернуть, чтобы купить вновь с кешбэком.

Но в случае возврата путевок родителям придется заплатить комиссии банка от 5%, так как эти расходы туроператоры переложат на родителей.

При этом Ростуризм в письме туроператорам указал, что принять участие в программе кешбэка смогут не все лагеря. В частности, палаточные лагеря не будут включены в программу.

Возврат половины стоимости детских путевок анонсировал 21 апреля президент России Владимир Путин.