Росаккредитация представит данные о безопасности товаров на Wildberries и METRO

Wildberries и METRO Cash&Carry присоединились к проекту Росаккредитации по созданию сервиса для подтверждения безопасности товаров при покупке в интернете.

"Наличие документа, подтверждающего безопасность товара - сертификата или декларации - неотъемлемая составляющая его потребительской ценности. Важно, чтобы у граждан была возможность убедиться в безопасности товаров, которые они приобретают как офлайн в магазинах и на рынке, так и онлайн в интернете", - заявил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

Как объяснил Скрыпник, сервис будет автоматически добавлять в карточку товара, представленного на площадках, информацию о наличии действующих сертификатов соответствия или деклараций о соответствии.

Поставщик при размещении товара будет вводить номер сертификата на портале поставщиков, после чего он будет автоматически сверяться с реестрами Росаккредитации, а в карточке товара сайте будет появляться отметка о подтвержденном сертификате со ссылкой на сайт ведомства, рассказал директор по международному сотрудничеству Wildberries Алексей Духанин. На первом этапе пилот коснется только одной категории товаров - биологически активных добавок. В дальнейшем интернет-магазин планирует расширить сервис на косметику, товары для детей, игрушки и продукты.

Соглашение действительно поможет компании наладить оперативный и эффективный обмен данными с Росаккредитацией и тем самым повысит надежность информационного взаимодействия как с поставщиками, так и с клиентами, подчеркнул глава представительства METRO AG в Москве, GR директор METRO Россия Алексей Григорьев.

Ранее к проекту Росаккредитации уже присоединились интернет-магазин Ozon, площадка оптовой интернет-торговли Supl.biz и маркетплейс строительных материалов Орлан System.