Россия повторила космический рекорд 30-летней давности

За последние два с половиной года подряд Россия провела 58 безаварийных пусков космических ракет. Такой рекордный результат в истории страны ранее был установлен в 1992-1993 годах, сообщает РИА Новости.

В минувший понедельник произошел 58-й успешный старт для российских космических ракет с 2018 года (тогда из-за сбоя при разделении ступеней пилотируемой ракеты "Союз-ФГ" был прерван полет к Международной космической станции корабля "Союз МС-10"). С космодрома Восточный были успешно выведены на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb.

За последние два с половиной года Россия осуществила всего 58 успешных космических пусков с Байконура, Восточного, Плесецка, а также с космодрома Куру во Франции. В истории современной российской космонавтики подобный рекорд был установлен лишь единожды - с февраля 1992 по февраль 1993 года. Кстати, с января 1983 по ноябрь 1984 года наша страна вообще провела 185 успешных космических пусков подряд. В тоже время с 2018 года в мире произошло лишь 17 космических пусков, которые были неудачными.