Ростуризм: Весной 2021 г. кешбэком воспользовались 700 тысяч россиян

Весной 2021 года программой кешбэка для поездок по России воспользовались более 700 тысяч россиян, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Суммарно только этой весной доступнее поехать по стране смогли более 700 тысяч человек, а вместе с прошлым годом программой воспользовалось больше одного миллиона туристов", - сказала она.

Дополнительные выделенные правительством средства на продолжение программы позволят доступнее отдохнуть еще миллиону россиян, добавила она. Как отметили в Ростуризме, ранее выделенные на программу 2 млрд рублей закончились практически за месяц, так как программа оказалась очень популярной.

Ростуризм также по поручению президента подготовил программу поддержки доступных поездок в детские лагеря. Запуск программы запланирован на 20 числа мая, отметила Догузова. "С этого момента родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им будет автоматически на карточку мир возвращаться 50 % стоимости купленной путевки, максимум в течение пяти дней" - сказала руководитель Ростуризма.

По её словам, программа будет работать до конца года, так что дети смогут воспользоваться программой как на летние, так и на осенние каникулы.

Ранее 27 апреля правительство России приняло решение о выделении дополнительных средств на туристический кешбэк в размере 4,7 млрд рублей. По программе туристы могут отправиться в поездку в любой регион страны до 30 июня. Покупки можно совершать до 15 июня.