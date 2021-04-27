Ростуризм: Весной 2021 г. кешбэком воспользовались 700 тысяч россиян

"Суммарно только этой весной доступнее поехать по стране смогли более 700 тысяч человек, а вместе с прошлым годом программой воспользовалось больше одного миллиона туристов", - сказала она.
Дополнительные выделенные правительством средства на продолжение программы позволят доступнее отдохнуть еще миллиону россиян, добавила она. Как отметили в Ростуризме, ранее выделенные на программу 2 млрд рублей закончились практически за месяц, так как программа оказалась очень популярной.
Ростуризм также по поручению президента подготовил программу поддержки доступных поездок в детские лагеря. Запуск программы запланирован на 20 числа мая, отметила Догузова. "С этого момента родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им будет автоматически на карточку мир возвращаться 50 % стоимости купленной путевки, максимум в течение пяти дней" - сказала руководитель Ростуризма.
По её словам, программа будет работать до конца года, так что дети смогут воспользоваться программой как на летние, так и на осенние каникулы.
Ранее 27 апреля правительство России приняло решение о выделении дополнительных средств на туристический кешбэк в размере 4,7 млрд рублей. По программе туристы могут отправиться в поездку в любой регион страны до 30 июня. Покупки можно совершать до 15 июня.