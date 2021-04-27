В Госдуме готовят проект о туристическом кешбэке за детский отдых

В мае в Госдуму планируется внести законопроект по расширению доступности детского туризма, в котором речь в том числе пойдет и о кешбэке. Об этом сообщил глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Документ будет внесен во исполнение предложения президента о расширении туристического кешбэка на детский отдых и возврате половины стоимости путевки в детский летний лагерь, уточнил он.

Порядок реализации такого кешбэка утвердит правительство РФ.

Если удастся сделать отдых детей качественным, безопасным и доступным, то у родителей не будет нужды отправлять их в чужие страны, считает глава комитета.