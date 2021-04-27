Шойгу: Возврат войск из Крыма в части не связан с реакцией Запада

По его словам, в последнее время "только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу". "То проведение учений на нашей собственной территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то и вовсе решил нас предупредить о последствиях активности на нашей же территории", - сказал Сергей Шойгу во вторник в ходе заседания Совета министров обороны государств-участников ОДКБ.
Российский военачальник подчеркнул, что подобные предупреждения не приемлемы. "Мы намерены и впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ", - пояснил он.
В военном ведомстве отметили, что так Сергей Шойгу прокомментировал заявления ряда западных политиков о том, что Россия вернула задействованные в маневрах на юге страны войска в пункты постоянной дислокации, якобы, под внешним давлением. Кроме того звучали доводы о том, что это некие отвлекающие действия, маскирующие истинные намерения Москвы.
Напомним, на прошлой неделе российские военные закончили учение в рамках внезапной проверки в Крыму. В настоящее время все задействованные там войска и силы возвращаются в свои части.