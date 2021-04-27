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Сын актрисы Светланы Светличной подтвердил ее госпитализацию

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    27.04.2021, 11:25
Текст:   Олег Усков

Советская, российская актриса Светлана Светличная, звезда "Бриллиантовой руки", действительно была накануне госпитализирована, но сегодня уже выписывается.

Об этом РИА Новости рассказал сын 80-летней артистки.

Напомним: вчера в СМИ появилась информация, что Светлана Афанасьевна попала в больницу - вновь с подозрением на инсульт.

Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане в семье подполковника СМЕРШа. Дебют в кино - в 1959-м.

Помимо незабываемой криминальной стриптизерши Анны Сергеевны, известна по картинам "Застава Ильича", "Новые приключения неуловимых" (эпизодическая дама в соболях), "Семнадцать мгновений весны" (Габи), "Место встречи изменить нельзя" (сестра Груздевой).

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