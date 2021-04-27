Тысячи мексиканцев купили "вакцинационный тур" в США

Комплексные туры в США, которые включают вакцинацию против COVID-19, за последние две недели приобрели около 120 тысяч человек. Лидеры среди "прививочных" направлений - штаты Техас, Аризона и Майами, сообщили в ассоциации туристических агентств Мексики.

Четырехдневный тур в США включает перелет, проживание и организацию записи на вакцинацию, если это не было сделано заранее. В Мексике такие комплексные туры предлагают около 50 компаний, пишет РИА Новости.

Спрос на вакцинацию в США со стороны мексиканцев объясняется тем, что национальная программа иммунизации охватывает пока категорию пожилых людей старше 65, врачей и преподавателей. Другим категориям граждан вакцины против COVID-19 пока недоступны.

Ранее сообщалось о росте заболеваемости коронавирусом в десяти штатах Мексики. Нижняя Южная Калифорния, Чиуауа, Колима, Дуранго, Морелос, Найярит, Кинтана-Роо, Тласкала, а также город и штат Мехико - именно в этих регионах в последние две недели чаще других болеют жители. Общее число заразившихся COVID-19 в стране превысило два миллиона человек - 2 328 391. Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по коронавирусу.