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27.04.2021 22:02
Рубрика: Общество

У ВОЗ нет данных о степени заразности "индийского" штамма COVID-19

Текст: Василий Кошкин

Всемирная организация здравоохранения не располагает данными о высокой заразности "индийского" штамма коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
ВОЗ предупредила об устойчивости "индийского" штамма COVID-19 к антителам

"Пока неясно, есть ли высокий рост заболеваемости в Индии и даже смертность, о которой индийское здравоохранение заявляет, принадлежит именно вирусу или это просто результат очень больших скоплений людей", - пояснила она, отметив, что сейчас индийская система здравоохранения перегружена.

Ранее в пресс-службе ВОЗ заявили, что мутации нового штамма COVID-19, обнаруженного в Индии, указывают на устойчивость инфекции к выработанным антителам. В организации также отмечали, что есть основания говорить и о более высокой заразности этого варианта инфекции.

В конце марта Минздрав Индии сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса, который имеет двойную мутацию. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

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