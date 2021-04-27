Украина объявила консула России в Одессе персоной нон грата

Министерство иностранных дел Украины объявило, что признало персоной нон грата российского консула в Одессе, предписав ему покинуть территорию страны до 30 апреля. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Внешнеполитическое ведомство выразило протест в связи с объявлением 26 апреля МИД России сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата. "В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательной для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021", - говорится в сообщении украинского МИД.

Напомним, в понедельник на Смоленской площади сообщили, что на основе принципа взаимности и за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, признали персоной нон грата украинского дипломата в Москве. Это был ответный шаг на недружественные действия украинской стороны, объявившей 19 апреля персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве.