В Ливане, где продают 62 автомобиля в месяц, представили странный электрокар

Электробум докатился до Ливана: местная компания EV Electra представила свою новую разработку - купе Quds Rise. Продажи обещают начать уже в следующем году, но кто купит такое за 30 000 долларов?!

Формула таких проектов бесхитростная: на шасси, изготовленное из металла, в данном случае из алюминия устанавливается подвеска, силовой агрегат и крепятся панели из лёгкого материала - Quds Rise они стеклопластиковые. Дизайн довольно странный: он может соответствовать вкусам ливанцев, но точно не отвечает мировым тенденциям автомобилестроения. Также смущают пропорции машины.

Известно, что электродвигатель установлен на задней оси и имеет отдачу примерно 160 л.с. Аккумуляторная ёмкость - 50 кВт∙ч. Заявлено, что на одной зарядке пробег купе составляет 450 км, а максимальная скорость ограничена на отметке 165 км/ч.

Серийное производство будет налажено в Ливане в течение года. Планируемый объём - 10 000 машин стоимостью 30 тысяч долларов каждая. EV Electra планирует выйти со своим детищем на международные рынки, потому что в Ливане с его объёмом рынка в 62 автомобиля (данные по январю-февралю 2021 года) Quds Rise вряд ли кого-то заинтересует.