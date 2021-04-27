Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.04.2021 16:02
Рубрика: Легковые авто

В Ливане, где продают 62 автомобиля в месяц, представили странный электрокар

Текст: Константин Руссов
Фото: www.gulfnews.com Фото: www.gulfnews.com
Фото: www.gulfnews.com

Электробум докатился до Ливана: местная компания EV Electra представила свою новую разработку - купе Quds Rise. Продажи обещают начать уже в следующем году, но кто купит такое за 30 000 долларов?!

Фото: www.vk.com/rgauto
Обновленную Lada Vesta забраковали эксперты: претензии к качеству и сборке

Формула таких проектов бесхитростная: на шасси, изготовленное из металла, в данном случае из алюминия устанавливается подвеска, силовой агрегат и крепятся панели из лёгкого материала - Quds Rise они стеклопластиковые. Дизайн довольно странный: он может соответствовать вкусам ливанцев, но точно не отвечает мировым тенденциям автомобилестроения. Также смущают пропорции машины.

Известно, что электродвигатель установлен на задней оси и имеет отдачу примерно 160 л.с. Аккумуляторная ёмкость - 50 кВт∙ч. Заявлено, что на одной зарядке пробег купе составляет 450 км, а максимальная скорость ограничена на отметке 165 км/ч.

Серийное производство будет налажено в Ливане в течение года. Планируемый объём - 10 000 машин стоимостью 30 тысяч долларов каждая. EV Electra планирует выйти со своим детищем на международные рынки, потому что в Ливане с его объёмом рынка в 62 автомобиля (данные по январю-февралю 2021 года) Quds Rise вряд ли кого-то заинтересует.