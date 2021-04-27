Международный конкурс Grand Piano Competition откроется концертом Дениса Мацуева и Александры Довгань, Симфонический оркестр Мариинского театра выступит в Москве в рамках ХХ Пасхального фестиваля, а Транссибирский арт-Фестиваль отметится в столице концертом Вадима Репина и Российского национального молодежного симфонического оркестра.

Кто играет: Госоркестр России (дирижер Александр Сладковский), солисты Денис Мацуев, Александра Довгань.

Что играет: Д. Шостакович - "Праздничная увертюра", Ф. Шопен - Andante spianato и Большой блестящий полонез для фортепиано с оркестром, П. Чайковский - Славянский марш, Р. Щедрин - Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.

Почему идти: Основанный Денисом Мацуевым международный конкурс Grand Piano Competition в третий раз собирает в Москве юные пианистические дарования. На торжественном открытии выступит сам маэстро, а также обладательница Гран-при предыдущего конкурса Александра Довгань. Пленительная простота шопеновского Большого полонеза и кипучая энергия Второго фортепианного концерта Щедрина в их исполнении продемонстрируют эволюцию русской фортепианной школы. И вместе со зрителями этот заряд получат пятнадцать молодых талантов, начинающие состязание за путевку в высшую лигу мирового пианизма.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 30 апреля; 800 - 5 000 руб.

Фото: "Искусство добра"

Кто играет: Мария Бриль, Александр Бриль, Вильям Хайло, Марина Омельченко.

Что играет: Произведения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, Дж. Гершвина, И. Дунаевского и др.

Почему идти: Саксофон, скрипка, сопрано и орган, собравшись в ансамбль, способны устроить дружескую перекличку между барокко и джазом. Программа, в которой задействованы представители джазовой династии Бриль и титулярная органистка Римско-католического Кафедрального собора на М. Грузинской Марина Омельченко, так и называется - "От Баха до джаза". Хороший повод для любителей обоих жанров собраться под величественными соборными сводами, чтобы проникнувшись любимой музыкой, задуматься о вечном.

Где, когда, сколько: Римско-католический Кафедральный собор Непорочного зачатия; 28 апреля; 1 000 - 2 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный молодёжный симфонический оркестр (дирижер Шарль Дютуа), солист Вадим Репин.

Что играет: С. Барбер - Адажио для струнного оркестра, М. Брух - Концерт для скрипки с оркестром, Стравинский - музыка балета "Жар-птица".

Почему идти: Транссибирский арт-Фестиваль отметится в Москве выступлением своего основателя Вадима Репина и Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением дирижера-легенды Шарля Дютуа. Программа вдохновляет: Адажио для струнных Сэмюэла Барбера - едва ли не самое трепетное произведение классической музыки, причудливо искрящаяся "Жар-птица" Игоря Стравинского и сентиментально-возвышенный Концерт для скрипки с оркестром Макса Бруха. Соло - Вадим Репин, о котором великий Иегуди Менухин сказал: "Действительно лучший, самый совершенный скрипач из тех, которых я слышал".

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 30 апреля; 2 000 - 4 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода" (дирижер Максим Емельянычев).

Что играет: В.А Моцарт - Симфонии №№ 39, 40, 41.

Почему идти: Вслед за Теодором Курентзисом свою интерпретацию последних симфоний Моцарта представит в Москве 30 апреля сподвижник Курентзиса по пермской постановке "Свадьбы Фигаро" Максим Емельянычев. Заметим, что тогда Максим был удостоен премии "Золотая маска" с формулировкой: "за безупречное чувство стиля и упоение точностью"; многообещающий аванс к предстоящему концерту в Большом зале "Зарядья". А 1 мая в Малом зале Емельянычев продемонстрирует свое искусство игры на фортепиано, клавесине и хаммерклавире; прозвучат три сонаты Моцарта соло.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 30 апреля; 400 - 2 000 руб.