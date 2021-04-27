Новости

Центр Москвы частично перекроют для подготовки к Параду Победы 11:47
МГУ вошел в число 100 лучших вузов мира 11:36
Здание МВД Чехии эвакуировано из-за угрозы взрыва 11:30
Нацпроект по туризму позволит довести объем экспорта туруслуг до $22 млрд 11:28
К лету Россия выпустит в оборот 57 млн доз вакцины от коронавируса 11:26
Сын актрисы Светланы Светличной подтвердил ее госпитализацию 11:25
ВНИИ авиационных материалов вошел в состав Курчатовского института 11:25
В Тюмени арестовали Mercedes должника, приехавшего за покупками 11:13
Матвиенко: Надо добиться от правительства решений по газификации регионов 11:13
В Москве из банковской ячейки украли более 50 миллионов рублей 11:13
Матвиенко перенесла визит в Казахстан из-за COVID у спикера Сената РК 11:03
Кабмин сможет ограничивать доступ к отчетам компаний под санкциями 11:03
Октоберфест могут снова отменить из-за коронавируса 11:02
Представлявшиеся полицейскими мошенники выманивали деньги у пенсионеров 10:56
Эксперты рассказали о стоимости небольшой свадьбы 10:40
Британии грозят санкции в случае нарушения соглашения по "брекзиту" 10:21
ФАС возбудила дела против трех металлургических компаний 10:21
Социологи назвали самые патриотичные города России 10:13
В Якутске неизвестные погасили Вечный огонь 10:13
Экотропа со смотровыми площадками откроется в "Парке Яуза" 10:13
В Хакасии задержали мать погибших после пожара детей 10:10
Видео: В Подмосковье в конце апреля выпал снег, синоптики ждут похолодания 10:09
Конституционный референдум в Беларуси пройдет зимой 2022 года 10:01
"Жигули" попали в рейтинг самых массовых моделей в мире 10:00
Видео: В Нижнем Новгороде подросток за рулем ВАЗа сбил полицейского 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 10:33
Рубрика: Культура

Джаз и классика: лучшие концерты недели

Текст: Илья Чекинев
Международный конкурс Grand Piano Competition откроется концертом Дениса Мацуева и Александры Довгань, Симфонический оркестр Мариинского театра выступит в Москве в рамках ХХ Пасхального фестиваля, а Транссибирский арт-Фестиваль отметится в столице концертом Вадима Репина и Российского национального молодежного симфонического оркестра.
Фото: Московская государственная академическая филармония Фото: Московская государственная академическая филармония
Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Госоркестр России (дирижер Александр Сладковский), солисты Денис Мацуев, Александра Довгань.

Что играет: Д. Шостакович - "Праздничная увертюра", Ф. Шопен - Andante spianato и Большой блестящий полонез для фортепиано с оркестром, П. Чайковский - Славянский марш, Р. Щедрин - Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.

Почему идти: Основанный Денисом Мацуевым международный конкурс Grand Piano Competition в третий раз собирает в Москве юные пианистические дарования. На торжественном открытии выступит сам маэстро, а также обладательница Гран-при предыдущего конкурса Александра Довгань. Пленительная простота шопеновского Большого полонеза и кипучая энергия Второго фортепианного концерта Щедрина в их исполнении продемонстрируют эволюцию русской фортепианной школы. И вместе со зрителями этот заряд получат пятнадцать молодых талантов, начинающие состязание за путевку в высшую лигу мирового пианизма.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 30 апреля; 800 - 5 000 руб.

Фото: "Искусство добра"

Кто играет: Мария Бриль, Александр Бриль, Вильям Хайло, Марина Омельченко.

Что играет: Произведения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, Дж. Гершвина, И. Дунаевского и др.

Почему идти: Саксофон, скрипка, сопрано и орган, собравшись в ансамбль, способны устроить дружескую перекличку между барокко и джазом. Программа, в которой задействованы представители джазовой династии Бриль и титулярная органистка Римско-католического Кафедрального собора на М. Грузинской Марина Омельченко, так и называется - "От Баха до джаза". Хороший повод для любителей обоих жанров собраться под величественными соборными сводами, чтобы проникнувшись любимой музыкой, задуматься о вечном.

Где, когда, сколько: Римско-католический Кафедральный собор Непорочного зачатия; 28 апреля; 1 000 - 2 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный молодёжный симфонический оркестр (дирижер Шарль Дютуа), солист Вадим Репин.

Что играет: С. Барбер - Адажио для струнного оркестра, М. Брух - Концерт для скрипки с оркестром, Стравинский - музыка балета "Жар-птица".

Почему идти: Транссибирский арт-Фестиваль отметится в Москве выступлением своего основателя Вадима Репина и Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением дирижера-легенды Шарля Дютуа. Программа вдохновляет: Адажио для струнных Сэмюэла Барбера - едва ли не самое трепетное произведение классической музыки, причудливо искрящаяся "Жар-птица" Игоря Стравинского и сентиментально-возвышенный Концерт для скрипки с оркестром Макса Бруха. Соло - Вадим Репин, о котором великий Иегуди Менухин сказал: "Действительно лучший, самый совершенный скрипач из тех, которых я слышал".

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 30 апреля; 2 000 - 4 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода" (дирижер Максим Емельянычев).

Что играет: В.А Моцарт - Симфонии №№ 39, 40, 41.

Почему идти: Вслед за Теодором Курентзисом свою интерпретацию последних симфоний Моцарта представит в Москве 30 апреля сподвижник Курентзиса по пермской постановке "Свадьбы Фигаро" Максим Емельянычев. Заметим, что тогда Максим был удостоен премии "Золотая маска" с формулировкой: "за безупречное чувство стиля и упоение точностью"; многообещающий аванс к предстоящему концерту в Большом зале "Зарядья". А 1 мая в Малом зале Емельянычев продемонстрирует свое искусство игры на фортепиано, клавесине и хаммерклавире; прозвучат три сонаты Моцарта соло.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 30 апреля; 400 - 2 000 руб.

Культура Музыка Классика Культура Музыка Джаз Гид-парк

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 8053 случая COVID-19 в 83 регионах
В МИД РФ предупредили о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
Разработчики "Спутника V" объяснили отказ Бразилии ввозить вакцину
Пушков оценил желание США "снизить напряженность" в отношениях с РФ
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая
Зимний дворец попал в топ-3 самых популярных дворцов мира
Объявлен длинный список "Большой книги"-2021