В Польше найден рыцарский меч участника битвы при Танненберге

В польский Музей битвы под Грюнвальдом переданы новые археологические находки - рыцарский меч, герб, пояс и два кинжала. Предполагается, что хорошо сохранившееся оружие принадлежало одному из участников битвы при Танненберге 15 июля 1410 года.

Как сообщает Nauka w Polsce, уникальные артефакты под Ольштыном обнаружил известный любитель истории Александр Медведев. И это не первая его находка. В прошлом году краеведом найдены боевые топоры, которые указали ученым на лагерь крестоносцев.

"Учитывая, что оружие было изготовлено на рубеже XIV и XV веков, и пролежало в земле около 600 лет, то оно неплохо сохранилось", - сообщил Александр Медведев. Он добавил, что в средневековье это были очень ценные вещи, стоимость которых можно сравнить с ценой современного легкового автомобиля.

Дирекция музея пока не распространяет информацию о точном месте, где были найдены артефакты. Так как там могут находиться другие предметы, представляющие ценность для историков, и данная мера поможет уберечь их от охотников за антиквариатом.

Справка "РГ"

Битва при Танненберге состоялась 15 июля 1410 года. Это было решающее сражение Великой войны (1409-1411 гг.), в котором объединенное войско Королевства Польского и Великого княжества Литовского под предводительством короля Владислава II Ягайло и великого князя литовского Витовта разбило армию Тевтонского ордена.