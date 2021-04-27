В России усилят контроль качества школьных учебников

"Внимание было уделено предмету "История", информации о Великой Отечественной войне. Эта тема поднималась президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, - сообщает министерство. - Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых сейчас в школах, нет ошибок и искажений, существовавших в старых изданиях, на которые обращал внимание глава государства".

Однако учебник, который не вполне раскрывает тему Сталинградской битвы, о чем ранее говорил президент, все-таки нашелся. "Выявлен учебник "История России и мира" для 11 класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы, - сообщает министерство просвещения. - Этот учебник от 2013 года до сих пор используется в российских колледжах. В организациях среднего профобразования, в отличие от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы".

Депутаты Госдумы и Минпросвещения уже подготовили пакет поправок в закон "Об образовании в РФ". Эти поправки, как считает министерство, позволят в короткие сроки усилить контроль качества учебников.

"Опыт использования федерального перечня планируется распространить со школ на систему среднего профобразования, - сообщает Минпросвещения. - Итоги проверки дали наглядную картину, какие учебники сегодня применяются в системе профобучения, и какие пробелы существуют. Подготовлены предложения по изменениям: они призваны решить проблемы качества и позволить учащимся колледжей изучать предметы по современным учебным материалам, в которых значимые события отечественной истории были бы представлены в соответствующем объеме".

Справка "РГ"

Сейчас российские школы используют только те учебники, которые включены в федеральный перечень. Попасть в него не так-то просто. Издательства подают каждый учебник на государственную экспертизу. Эксперты, которые проверяют издание, несут персональную ответственность за любой учебник, которому они дали "добро". Положительное заключение дается всего на пять лет. Затем - новая экспертиза.

Среди требований: не должно быть ошибок и опечаток, недостоверных, научно не подтвержденных фактов. Не должно быть информации, направленной на формирование неуважительного отношения к России, к ее органам власти, основным конфессиям. Учебник должен быть методически выверен, соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). А весь его текст - нормам русского языка. И это далеко не все требования.