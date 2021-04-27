В США заявили о важности Минских соглашений

США продолжают рассматривать Минские соглашения в качестве основы для дипломатического, мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил представитель американского госдепа, комментируя сделанное ранее украинским президентом Владимиром Зеленским высказывание о необходимости расширения состава участников переговоров в нормандском формате.

При этом представитель госдепа заявил, что для успешного выполнения Минских соглашений Москва должна выполнить все взятые на себя обязательства, "а также добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине".

"Мы продолжим использовать возможности и пользоваться как рычагом влияния американской деятельностью в отношении украинско-российской конфликтной дипломатии, однако Россия должна отказаться от своей непримиримой позиции", - цитирует ТАСС представителя американского внешнеполитического ведомства.