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27.04.2021 11:01
Рубрика: В мире

В Техасе подали ходатайство о посмертном помиловании Джорджа Флойда

Текст: Юрий Чернов
Властям американского штата Техас 26 апреля подано ходатайство с просьбой о посмертном помиловании Джорджа Флойда по уголовному делу о хранении наркотиков, возбужденного против него в 2004 году. Как уточняет телеканал ABC, ходатайство от имени Флойда подала адвокат Эллисон Мэтис.

Напомним, что в 2004 году Флойд был арестован в городе Хьюстон, где он вырос, после спецоперации полиции. В этой операции принимал участие полицейский Джеральд Гойнс. Спустя какое-то время этот же полицейский попал под внимание следственных органов, и его обвинили в убийстве невинных людей в ходе полицейских рейдов, а также в неоднократной даче ложных показаний.

Фото: Reuters
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По итогам расследования деятельности Гойнса, многие дела, в которых принимал участие этот полицейский, были пересмотрены в судебном порядке. Утверждается, что органы прокуратуры впоследствии отклонили более 160 обвинительных приговоров по делам о наркотиках, в которых фигурировал Гойнс. Адвокат Мэтис настаивает на том, что и дело Флойда должно быть пересмотрено, и он должен быть посмертно помилован.

"Помилование не сотрет воспоминаний, личных или институциональных, о том, что с ним случилось, или о том, что случится с ним позже... Оно покажет, что штат Техас заинтересован в фундаментальной справедливости, в признании своих ошибок и выступает за усиление ответственности полицейских, которые нарушают наше доверие, свои клятвы и причиняют вред нашим людям, а не служат им", - цитирует заявление Матис телеканал.

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