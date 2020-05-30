Протесты из-за смерти темнокожего Джорджа Флойда охватили всю Америку

Трамп назвал семью Флойда "потрясающими людьми"

Напомним, что 46-летний Флойд скончался в понедельник после того, как белый полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху, зажал шею ногой и удерживал в таком положении несколько минут.

Ранее в службу 911 позвонил сотрудник магазина и сообщил о том, что темнокожий мужчина расплатился фальшивыми деньгами. Речь шла о банкноте в 20 долларов. После инцидента полиция обнародовала стенограмму звонка. "Он (Флойд) сидит на своей машине, потому что сильно пьян и не контролирует себя", - сказал звонивший.

Президент США Дональд Трамп назвал этот инцидент "ужасным". Глава Белого дома заявил, что говорил по телефону с семьей Флойда, членов которой он назвал "потрясающими людьми".

Этот случай вызвал возмущение политиков и общественности в США, а протесты охватили почти всю страну после трех дней мародерства и поджогов в Миннеаполисе.

В четверг судебный комитет палаты представителей США попросил министерство юстиции расследовать "системные неправомерные действия полиции" после серии громких убийств полицейскими афроамериканцев в Америке. Трамп заявил, что он попросил министерство юстиции ускорить расследование дело Джорджа Флойда. По словам бывшего президента США Барака Обамы, "подобное не должно быть нормальным в Америке 2020 года".

Белый дом оказался заблокирован

В пятницу вечером сотни людей собрались возле Белого дома, который на короткое время был заблокирован.

Протестующие требовали справедливости в расследовании обстоятельств смерти Джорджа Флойда. Они размахивали плакатами с изображением погибшего и скандировали: "Я не могу дышать". Это были его последние слова, как и слова Эрика Гарнера, темнокожего американца, которого задушили в одной из тюрем Нью-Йорка в 2014 году. Секретная служба США перекрыла входы и выходы в Белый дом. Спустя некоторое время участники акции разошлись. Между тем, как отмечает ВВС, в нескольких американских городах произошли ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Денвере, Хьюстоне, Луисвилле, Фениксе, Колумбусе и Мемфисе.

В Атланте некоторые здания были разграблены мародерами. Кроме того, была подожжена полицейская машина, когда протестующие собрались возле офиса телекомпании CNN. Напомним, что ранее полицейские штата Миннесота без предъявления обвинения арестовали темнокожего журналиста CNN Омара Химинеса, который в прямом эфире освещал протестные акции в Миннеаполисе. Офицеры рано утром в пятницу увезли Омара Химинеса и трех членов его съемочной группы в полицейский участок. Химинес комментировал задержание протестующего, которое произошло на его глазах и прямо перед объективом камеры, когда к нему подошли белые полицейские. Спустя полтора часа, после вмешательства губернатора Миннесоты Тима Уолза, Хименес и члены съемочной группы были освобождены и продолжили эфир. При этом глава штата привлек Национальную гвардию для пресечения беспорядков.

Протестующие приехали на лошадях

В Окленде, штат Калифорния, одна часть протестующих организовала митинг в центре города, другая перекрыла мост через залив. При этом некоторые участники акций приехали на лошадях, отмечает The Guardian. Демонстранты также перекрыли федеральную трассу 880. В одной только Калифорнии протестующие в пятницу заблокировали четыре крупные автострады: 101 юг в Сан-Хосе, трассу 80 на Бэй-Бридж на границе Окленда и Сан-Франциско, уже упоминавшееся шоссе 880 в Окленде и автостраду 110 в Лос-Анджелесе.

Офицер полиции предстанет перед судом

Тем временем стало известно о задержании 44-летнего офицера Дерека Шовена. Он оказался причастен к трем смертельным случаям, которые произошли во время задержаний афроамериканцев.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил, что арест является "хорошим первым шагом к справедливости". На этого полицейского было подано 17 жалоб со стороны задержанных, сообщает Associated Press. Именно он, отметили свидетели, душил Флойда, несмотря на просьбы о пощаде. Он и еще три офицера, которые оказались причастны к задержанию Флойда, уже уволены из полиции Миннеаполиса. Шовен предстанет на предварительных судебных слушаниях уже 1 июня. Ему будут предъявлены обвинения в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Вместе с тем, протестующие хотят, чтобы три других офицера также предстали перед судом.

Тем временем прокурор округа Хеннепин Майк Фриман, который дал санкцию на арест Шовена, заявил, что "ожидает предъявления обвинения" для трех других офицеров, но не стал уточнять каких-либо дополнительных подробностей. По его словам, основным доказательством является широко распространенная видеозапись, снятая с мобильного телефона свидетеля, на которой видно, как Флойд лежит лицом вниз на улице, а Шовен коленом прижимает его шею к земле.

Судя по всему, наказание для Шовена будет серьезным. В заявлении прокурора говорится о том, что этот офицер "действовал диким способом, не обращая внимания на человеческую жизнь". Напомним, что ранее брат Джорджа Флойда, Филониз, в эфире CNN заявил: он надеется, что офицеры полиции, которые участвовали в инциденте, будут казнены. "Я никогда не верну своего брата. Они общались с ним хуже, чем с животным. Нам нужна справедливость", - заявил Филониз Флойд.

Власти Миннесоты, уточняет Reuters, надеялись, что арест Шовена ослабит общественный гнев и предотвратит продолжающиеся беспорядки. Но, вопреки введенному мэром Миннеаполиса комендантскому часу, в 20 часов около 500 демонстрантов вновь появились возле разрушенного здания Третьего участка, где работали уволенные офицеры. Полиция, создавшая буферную зону в двух кварталах вокруг полицейского участка, была вынуждена открыть огонь с применением слезоточивого газа, пластиковых пуль, чтобы заставить толпу разбежаться.

Между тем

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, у Джорджа Флойда были серьезные сердечные заболевания. В отчете говорится, что офицер Шовен держал колено на шее Флойда в течение восьми минут и 46 секунд - почти три минуты после того, как афроамериканец перестал подавать признаки жизни.

Как отмечает ВВС, в инструкции полиции Миннесоты говорится, что офицеры, обученные тому, как сжимать шею задержанного, не оказывая прямого давления на дыхательные пути, могут использовать колено в соответствии "с политикой применения силы". Это, отмечается в инструкции, рассматривается как вариант оказания "не смертельной силы".