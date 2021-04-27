Верховный суд России разрешил штрафовать за неполные выплаты алиментов

Пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее правила наказания злостных алиментщиков. Принципиальный момент: под статью КоАП подпадает даже неполная выплата алиментов. Поэтому нерадивый отец не сможет ежемесячно платить, образно говоря, по сто рублей, и тем самым избегать ответственности.

Как сказано в принятом постановлении, "лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, то есть уплаты алиментов в размере меньшем, чем это предусмотрено судебным актом или соглашением об уплате алиментов, поскольку данное обстоятельство является их нарушением".

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что на практике граждане нередко занижают размеры алиментов, выплачивая минимальные суммы, надеясь таким образом избежать привлечения к ответственности.

На проблему недавно обратил внимание и министр юстиции России Константин Чуйченко. "Нужно установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты, при их частичной уплате", - подчеркнул он, выступая на коллегии Федеральной службы судебных приставов.