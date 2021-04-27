Видео: автомобилистку еле спасли из повисшей на ограждении машины

Несколько томительных минут балансировала между жизнью и смертью молодая китаянка, не справившаяся с управлением своего автомобиля. Она слишком сильно сдала назад, разворачиваясь на небольшом пятачке, и ее машина повисла на бетонном ограждении над уходящей в подземный тоннель дорогой.

Инцидент произошел на окраине города Гуйпин в провинции Гуанси, и видео быстро стало вирусным не только в Китае, но и в странах Юго-Восточной Азии.

На помощь неумелой автомобилистке пришли прохожие: несколько человек навалились всем весом на капот машины, чтобы удержать авто в равновесии, пока еще один доброволец помогал девушке выбраться из салона. Разобраться с этим им удалось до приезда спасателей.

А сам автомобиль спас проезжавший мимо тракторист, снизу подцепивший ковшом повисшую машину и вытолкнувший ее на ровную поверхность. Полиция, несмотря на отсутствие жертв и серьезного ущерба, расследует это дело и, похоже, девушке предстоит всерьез доказывать, что права в автошколе она получила заслуженно.