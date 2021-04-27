Власти Чили оставили границы закрытыми из-за пандемии

Власти Чили решили оставить границы страны закрытыми еще на 30 дней из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Энрике Парис.

"Хотя мы наблюдаем некоторые положительные сигналы, такие как снижение числа случаев заражения и небольшое снижение показателей занятости больничных мест, но это дает оснований терять бдительность и снимать ограничения", - приводит его слова ТАСС.

Запрет иностранцам въезжать в Чили действует до пятого мая. Теперь этот срок будет увеличен еще на месяц. Граждане республики и резиденты могут выезжать из Чили только в неотложных ситуациях и должны получать для этого разрешение.

С февраля в Чили наблюдается резкий подъем заразившихся коронавирусом. В начале марта медики сообщили о рекордном приросте заболевших, было подтверждено сразу 5 тысяч 325 новых случая инфицирования COVID-19. Общее число заболевших в стране превысило миллионный порог - 1 175 614. Таковы данные специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по коронавирусу.