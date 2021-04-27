Власти Литвы не смогли доказать суду "угрозу" от песен Киркорова

Представители спецслужб Литвы не представили в суде документы, подтверждающие необходимость запрета на въезд российскому артисту Филиппу Киркорову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката певца Александра Добровинского.

Заседание суда состоялось в Вильнюсе накануне. "Представители службы безопасности показали в суде, что у них нет никаких данных, которые бы доказывали опасность нахождения Филиппа Киркорова в Литве", - сказал адвокат, отметив, что ранее МИД Литвы отказал Киркорову во въезде в республику на том основании, что "его песни угрожают безопасности страны". Адвокат надеется добиться отмены запрета на проведение концертов Киркорова в Литве. Пока что решение суда не принято.

Киркоров был внесен в черный список Литвы в середине января.

Отметим, что в черных списках всех прибалтийских республик значатся десятки общественных деятелей России, а также артистов, музыкантов и певцов.