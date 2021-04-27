Volkswagen Trinity: новая платформа, автопилот и опции по подписке

Volkswagen работает над проектом Trinity. Ожидается, что это будет спортбек с покатой линией купе, который полностью изменит представление об автомобилях во всех отношениях.

Trinity разрабатывается на платформе SSP, которую издание Autocar характеризует как симбиоз решений текущей MEB (семейство электрокаров ID.) и разрабатываемой Audi и Porsche архитектуры PPE для автомобилей премиум-сегмента. SSP позволит не только использовать большие аккумуляторы нового поколения и создавать дизайн, подчинённый законам аэродинамики, но и сделать автомобиль единым целым с точки зрения компонентов и программного обеспечения.

Программное обеспечение - отдельный пункт Trinity. Новинка должна провозгласить эру опций, покупаемых после приобретения автомобиля. Да, такие решения есть у BMW, у Mercedes, но все они носят единичный характер, в то время как Trinity предложит совершенно иную схему. все автомобили, сходящие с конвейеров завода, будут абсолютно одинаково оснащены датчиками, сенсорами и помощниками, которые можно будет активировать после покупки за дополнительную плату, исходя из собственных нужд.

Фото: www.autocar.co.uk

Клиент лишь сможет выбирать цвет, размер и дизайн колёсных дисков, а также ёмкость аккумулятора. Другими словами, автомобиль можно сравнить со смартфоном: платим за устройство и устанавливаем необходимые приложения из маркета. Такой подход позволит удешевить процесс производства за счёт снижения количества компонентов и приведения всей номенклатуры, причём в масштабе концерна, к единому знаменателю.

Во-вторых, такая модель позволит зарабатывать и на продажах подержанных машин: каждая опция будет лицензирована для конкретного клиента, то есть новому владельцу авто придётся покупать всё заново. Однако это всё пока предварительные планы. Скорее всего, будут разработаны и пакетные предложения, и программы лояльности, и возможность перепродавать опции со скидкой.

Предполагается, что Trinity будет по длине примерно с Volkswagen ID.4 - 4584 мм. Наклон лобового стекла будет ниже, а кузов будет больше похож на спортбек, нежели на седан. Складывается впечатление, что мы увидим примерно то же, что показал Mercedes-EQ EQS.

Новая платформа также позволит внедрить автопилот четвёртого уровня, то есть автомобиль способен справляться с управлением самостоятельно и не требует оперативного вмешательства человека. Но Trinity получит такой комплекс не сразу: на момент дебюта, запланированного на 2026 год, автомобиль будет оснащён системами помощи второго уровня (руки на руле, постоянный контроль за происходящим со стороны водителя).

Volkswagen намерен удержать стоимость Trinity на уровне 35 000 евро (3.2 млн рублей).