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27.04.2021 14:05
Рубрика: Власть

Володин оценил решение о нерабочих днях в мае

Текст: Татьяна Замахина
Дополнительные выходные с 4 по 7 мая, указ о которых подписал президент Владимир Путин, позволят снизить количество заболевших коронавирусом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Тему на заседании Совета законодателей подняла вице-премьер Татьяна Голикова, которая призвала работодателей исполнить решение президента о дополнительных выходных. По ее словам, нерабочие дни введены исключительно для того, чтобы не допустить увеличения количества вновь выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в РФ.

Фото: РИА Новости
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"Коллеги, что касается разговоров в отношении этих длинных праздников, - прокомментировал Володин. - Мы все понимаем с вами: президент решение правильно принял, это возможность снизить количество заболевших".

В целом это поможет разорвать причинно-следственные связи распространения инфекции, добавил спикер.

Володин также отметил, что в этой ситуации многое будет зависеть и от правительства. Он напомнил о том, что путевки подорожали. "Как будут люди отдыхать, где они будут отдыхать, сколько этот отдых будет стоить? - спросил спикер. - Потому что мы сейчас уже видим - цены взлетели".

Председатель ГД не исключил, что этот вопрос прозвучит в ходе предстоящих встреч фракций с премьер- министром Михаилом Мишустиным в преддверии отчета правительства (он состоится 12 мая).

Вследствие подписанного президентом указа, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно.

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