Возвращение корабля Crew Dragon с экипажем перенесено на 1 мая

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX приводнится первого мая - на несколько дней позже запланированного ранее срока. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба НАСА, отмечая, что такое решение было принято из-за неблагоприятного прогноза погоды.

Астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути, которые находятся на МКС с ноября прошлого года, "готовятся вернуться на Землю в субботу в 11:36 по времени восточного побережья в районе Мексиканского залива у берегов Флориды", - цитирует ТАСС сообщение.

Согласно новому графику, Crew Dragon отделится от МКС в 00:55 мск первого мая. До этого момента астронавты будут внимательно следить за изменением погодных условий.

Напомним, на прошлой неделе к станции пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon, доставивший на орбиту астронавтов НАСА Шейна Кимброу и Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.