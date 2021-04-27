"Жигули" попали в рейтинг самых массовых моделей в мире

Авторитетный британский журнал Autocar в очередной раз провел ревизию наследия века автомобилей, в этот раз задавшись целью составить перечень самых массовых моделей от каждой из марок. Без открытий не обошлось.

Прежде всего, самый массовый автомобиль - это Toyota Corolla: 46 миллионов экземпляров, 55 лет на рынке, широкий выбор модификаций и охват рынков. Позади главный автомобиль Америки - пикап Ford F-Series - с 43 миллионами экземпляров, проданных с 1948 года, и Европы - Volkswagen Golf - с 35,5 миллиона с 1974 года.

Корейский автопром, основу производства которого вплоть до 1990-х годов составляла лицензионная сборка, сегодня не только борется за мировое лидерство в отрасли, но и достиг верхних строчек общей статистики автомобильной истории, - например, Hyundai Elantra по общему тиражу - 13,7 миллиона - уже опередила такие легендарные имена, как Mini (6,4 миллиона), Fiat Uno (6,2 миллиона) и Mitsubishi Lancer (7,4 миллиона).

Несмотря на богатую историю Nissan самый массовый автомобиль марки - это вышедший в XXI веке Qashqai: с 2006 года выпущено 4,2 миллиона кроссоверов. А у Subaru - вовсе не знаменитый Impreza, а практичный и относящийся к более высокому классу Legacy. Самый массовый автомобиль премиум-сегмента - BMW 3 серии - 13,7 миллиона экземпляров, выпущенных с 1975 года.

"Классическое семейство" от АвтоВАЗа из моделей, более не выпускающихся, по общему тиражу уступает только фольксвагеновскому "Жуку" - 18 и 21,5 миллиона экземпляров соответственно.