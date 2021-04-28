Указ губернатора Архангельской области от 27 апреля 2021 года № 56-у "О внесении изменений в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 15 октября 2020 года № 145-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и от 15 октября 2020 года № 145-у "Об обеспечении реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVLD-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области".

2. Настоящий указ, за исключением подпунктов 6 и 7 пункта 1, вступает в силу со дня его официального опубликования.

Подпункты 6 и 7 пункта 1 настоящего указа вступают в силу с 15 мая 2021 года, но не ранее дня официального опубликования настоящего указа.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 27 апреля 2021 г. № 56-у





Изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 15 октября 2020 года № 145-у

1. В указе Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)":

1) подпункт 6 пункта 24 исключить;

2) в пункте 25:

а) в подпункте 1 слово "два" заменить словом "три";

б) дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания:

"4) справку с отрицательным результатом анализа на вирусные антигены новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданную не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия на территорию сельского поселения "Соловецкое" организациями, проводившими соответствующее исследование.";

3) в пункте 5:

а) в абзаце первом подпункта 41 слова "30 апреля" заменить словами "1 июня";

б) в подпункте 7:

слова "30 апреля" заменить словами "1 июня";

после слов "школ танцев" дополнить словами ", деятельности, осуществляемой при перевозке пассажиров во внутренним водным путям,";

в) в подпункте 8 слова "30 апреля" заменить словами "1 июня";

4) подпункты 2, 3 и 14 пункта 18 исключить;

5) пункт 181 исключить;

6) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Министерству транспорта Архангельской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований обеспечить мониторинг выполнения транспортными организациями, расположенными на территории Архангельской области и осуществляющими перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным и иными видами транспорта, дезинфекции салонов транспортных средств.";

7) пункт 331 исключить;

8) в подпункте 7 пункта 39 слова "от 3 апреля 2020 года № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения" заменить словами "от 30 ноября 2020 года № 1969 "Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений".

2. В указе Губернатора Архангельской области от 15 октября 2020 года № 145-у "Об обеспечении реализации указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области":

1) пункт 2 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3) до 29 апреля 2021 года определить численность государственных гражданских служащих и работников соответствующих исполнительных органов государственной власти Архангельской области, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно функционирование этих органов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.";

4) предоставить с 4 по 7 мая 2021 года включительно государственным гражданским служащим и работникам соответствующих исполнительных органов государственной власти Архангельской области, не осуществляющим обеспечение функционирования этих органов, нерабочие дни с сохранением за государственными гражданскими служащими (работниками) денежного содержания (заработной платы);";

2) пункт 3 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3) до 29 апреля 2021 года определить численность муниципальных служащих и иных работников соответствующих органов местного самоуправления, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно функционирование этих органов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.";

4) предоставить с 4 по 7 мая 2021 года включительно муниципальным служащим и иным работникам соответствующих органов местного самоуправления, не осуществляющим обеспечение функционирования этих органов, нерабочие дни с сохранением за муниципальными служащими и иными работниками заработной платы;";

3) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Руководителями государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений определяется численность работников государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно функционирование этих учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.".

Численность работников государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений определяется на основании приказов руководителей государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений в отношении данных работников (категорий работников).".







