Эксперты предложили смягчить требования к техосмотру

Отменить техосмотр для легковых автомобилей физических лиц не получится. Но необходимо исключить избыточные проверки элементов транспорта, которые напрямую на безопасность дорожного движения не влияют. К такому выводу пришли эксперты рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Общероссийского народного фронта.

Общую картину представил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. По его словам, ДТП, при которых сопутствующими факторами были те или иные неисправности, составляют порядка 3,8 процента. Из них в 25 процентах случаев в качестве таких неисправностей выступают шины. Либо они лысые, либо летние (зимой), либо на разных колесах разные. Второе место занимает неисправность светового оборудования машины. На третьем - такой сопутствующий фактор, как тонировка. На четвертом - изменения конструкции транспортного средства. По его мнению, необходимо либо отменить техосмотр, если это позволяют международные договоры, либо проверять на нем несколько ключевых параметров, которые влияют на безопасность.

Его поддержал руководитель "Федерации автовладельцев России" Максим Едрышов, который напомнил, что Конвенция о дорожном движении устанавливает требования к проведению техосмотра только для автобусов и грузовиков. Для легкового транспорта Конвенция позволяет отменить техосмотр. Тем более, что с 2012 года у нас катастрофического роста аварийности не наблюдается, хотя более 80 процентов автовладельцев диагностические карты покупают.

Вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин возразил, что требования о проверки всех находящихся в эксплуатации транспортных средств в форме техосмотра закреплено Техническим регламентом Таможенного союза. А чтобы изменить этот документ требуются годы. В тоже время он отметил, что пунктов техосмотра на всю страну не хватит. Среднему автомобилю в нашей стране - 14 лет. На Дальнем Востоке парк еще старше и с правым расположением руля. В итоге, десятки миллионов машин пройти техосмотр в нынешней конфигурации не смогут. А без техосмотра не купить ОСАГО. Между тем, несмотря на реформу и фотографирование, диагностические карты все равно продаются.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов сообщил, что отменять техосмотр нельзя. Только на нем можно не просто проверить состояние тормозных колодок, но и эффективность торможения, чтобы машину при нажатии на тормоз не понесло в сторону. В то же время, при нынешних тарифах, а техосмотр - это бизнес, увеличить количество пунктов ТО невозможно. Никто не будет вкладывать в это дело деньги. Конечно, необходимо отвязать диагностическую карту от ОСАГО, считает Сергей Ефремов, но это будет возможно, когда за отсутствие техосмотра начнет действовать штраф.

По мнению эксперта по безопасности дорожного движения Григория Шухмана, техосмотр необходимо сохранить. Но также необходимо что-то делать с некомпетентностью и недобросовестностью экспертов-техников, которая как раз и оборачивается вымогательством денег с добропорядочных автовладельцев. А также необходимо предусмотреть системы защиты фотографий, потому что сейчас их с легкостью подделывают.

Кстати, о некомпетентности и недобропорядочности экспертов-техников говорил и руководитель объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов. Он рассказал, что как только на мотоцикле видят дополнительное оборудование, то сразу требуют доплаты. Больная тема - дуги безопасности. По непонятной причине считается, что они запрещены на мотоцикле. Нужно выработать методику оценки безопасности транспортного средства, отметил Андрей Иванов.

Заместитель директора департамента государственной политики в области автотранспорта Минтранса Владимир Луговенко заявил, что техническое состояние автомобилей влияет на безопасность. 1200 погибших в год по этой причине - и это число каждый год растет. Сейчас альтернативы техосмотру нет. Альтернативой может быть, например, запрет эксплуатации неисправного транспорта. Соответствующий проект поправок МВД разработан. Если альтернатива появится, тогда можно будет обсуждать отмену техосмотра. А то, что фотографии на техосмотре подделывают - не секрет. Но ввести сейчас требования к устройствам, с помощью которых можно делать эти фотографии, - это "убить" отрасль. Для операторов техосмотра предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. А для выявления недобросовестных операторов предусмотрена возможность контрольной закупки.

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Николай Шеюхин сообщил, что в отношении операторов техосмотра возбуждено 450 административных дел, а также 4 уголовных дела. Но то, что диагностические карты продают - еще не повод отменять техосмотр. Больничными листами тоже торгуют, но от этого их никто не отменяет. Президентом поставлена задача снизить количество погибших в ДТП. Исправный транспорт на дорогах - это один из элементов дорожной безопасности. Давайте из формулы "человек-автомобиль-дорога" не будем выкидывать "автомобиль", отметил он.

По словам генерала, возможно, в диагностику транспорта на техосмотре заложены излишние требования, не влияющие на безопасность. Например, проверка аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Но на практике, когда что-то случается на дороге, этих обязательных вещей, как правило, не находится. Возможно, не требуется проверять сколы на стекле. Над этим надо работать.

В итоге эксперты и пришли к выводу, что перечень проверяемых на техосмотре элементов надо пересмотреть. Оставив только те, которые непосредственно влияют на безопасность.