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Рубрика: Общество

Инфекционист рассказал, как избежать всплеска заболеваемости COVID-19

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рост выявленных случаев заболевания COVID-19 в России можно предотвратить, если жители страны будут знать свой статус в отношении коронавируса и пройдут вакцинацию при отсутствии антител. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Фото: iStock
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По его словам, каждому человеку нужно знать или лабораторно подтвердить: болел или не болел он коронавирусом, есть антитела или их нет. Для этого лучше всего проверить уровень антител класса IgG к S-белку SARS-CoV-2. "Если результат тестирования отрицательный, нужно срочно записываться на вакцинацию и продолжить соблюдать уже привычные правила профилактики заражения", - цитирует врача РИА Новости.

Поздняков призвал отказаться от путешествий и массовых мероприятий не зависимо от своего "COVID-статуса". Инфекционист пояснил: если человек не болел и не вакцинировался, то вероятность заболеть достаточно высока. Если же человек переболел или прошел вакцинацию, он, несмотря на минимальные риски для своих жизни и здоровья, может временно распространять вирус.

Ранее сообщалось, что ученые разработали и зарегистрировали первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови к коронавирусу. Показанием к использованию является необходимость оценки развития антительного иммунитета у пациентов с COVID-19 в процессе терапевтических мероприятий.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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