Указ губернатора Ивановской области от 27 апреля 2021 года № 68-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 11:

1.1.1. В подпункте 11.1:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"мероприятия (спектакли, представления, концерты), проводимые на базе государственных театров Ивановской области, филармонии и цирка Ивановской области, культурно-досуговых учреждений, соответствующих требованиям регламентов порядка работы указанных организаций, утвержденных Правительством Ивановской области, в том числе с участием сторонних организаций;";

абзац пятый признать утратившим силу.

1.1.2. В подпункте 11.2 слова ", а также функционирование аттракционов на территории парков культуры и отдыха (городских парков)" исключить.

1.2. Пункт 14 признать утратившим силу.

1.3. Пункт 30 изложить в следующей редакции:

"30. В период с 30.04.2021 по 10.05.2021 разрешается осуществление остановок на промежуточных или конечных остановочных пунктах на территории Ивановской области туристических автобусов с начальным пунктом маршрута путешествия за пределами Ивановской области, при условии, когда в состав обслуживаемой такими транспортными средствами организованной группы туристов (включая сопровождающих лиц) включены только лица следующих категорий:

лица, имеющие отрицательный результат по итогам проведенного не ранее чем за 3 календарных дня до даты въезда в Ивановскую область лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР либо на антиген SARS-CoV-2;

лица, которые имеют медицинский документ, подтверждающий наличие антител иммуноглобулина G (IgG), выданный не ранее 01.01.2021;

лица, которые прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.

Для подтверждения соблюдения требований, указанных в абзацах первом - четвертом настоящего пункта, лицо, уполномоченное организатором тура, должно не позднее чем за сутки до даты прибытия организованной группы туристов в Ивановскую область направить на электронную почту may-visit@ivanovoobl.ru отсканированную копию документа, оформленного на бланке организации, предоставляющей туристский продукт, и скрепленного подписью руководителя данной организации, содержащего следующую информацию:

а) марку и государственный номер автотранспортного средства, обеспечивающего транспортное обслуживание туристической группы;

б) дату въезда на территорию Ивановской области;

в) общую численность организованной группы туристов (включая сопровождающих лиц), прибывающей на территорию Ивановской области, в том числе количество лиц:

имеющих отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР либо тестирования на антиген SARS-CoV-2;

имеющих медицинский документ, подтверждающий наличие антител иммуноглобулина G (IgG), выданный не ранее 01.01.2021;

прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.

Оригинал документа, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, предъявляется руководителем группы или лицом, обеспечивающим ее сопровождение, при прибытии на территорию Ивановской области представителям органов, осуществляющих контроль за соблюдением гражданами, находящимися на территории Ивановской области, ограничительных мероприятий, установленных настоящим указом, по требованию.".

1.4. После пункта 30 дополнить пунктами 30.1, 30.2 следующего содержания:

"30.1. В период с 29.04.2021 до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области для обеспечения причаливания судов, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом по туристским маршрутам, с начальным пунктом маршрута путешествия за пределами Ивановской области и схода на берег организованных групп туристов пассажиры судна подлежат тестированию на антиген SARS-CoV-2 на коммерческой основе в последнем остановочном пункте за пределами Ивановской области или по пути следования из последнего остановочного пункта за пределами Ивановской области до первого остановочного пункта на территории Ивановской области.

Требование о прохождении тестирования на антиген SARS-CoV-2 не распространяется на лиц:

имеющих медицинский документ, подтверждающий наличие антител иммуноглобулина G (IgG), выданный не ранее 01.01.2021;

прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.

Для подтверждения соблюдения требований, указанных в абзацах первом - четвертом настоящего пункта, лицо, уполномоченное организатором тура, должно направить на электронную почту may-visit@ivanovoobl.ru отсканированную копию документа, оформленного на бланке организации, предоставляющей туристский продукт, и скрепленного подписью руководителя данной организации, содержащего следующую информацию:

а) название и идентификационный номер судна, обеспечивающего транспортное обслуживание туристической группы;

б) дату, место и период планируемой стоянки в Ивановской области;

в) общую численность организованной группы туристов (включая сопровождающих лиц), прибывающей на территорию Ивановской области, в том числе количество лиц:

имеющих отрицательный результат тестирования на антиген SARS-CoV-2, пройденного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта;

имеющих медицинский документ, подтверждающий наличие антител иммуноглобулина G (IgG), выданный не ранее 01.01.2021;

прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.

В случае невозможности обеспечить соблюдение требований, указанных в абзацах первом - четвертом настоящего пункта, причаливание судна, осуществляющего пассажирские перевозки водным транспортом по туристским маршрутам, с начальным пунктом маршрута путешествия за пределами Ивановской области и сход на берег организованных групп туристов запрещаются.

30.2. Департаменту здравоохранения Ивановской области оказать содействие судоходным компаниям, осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок, в проведении на коммерческой основе тестирования на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографии лицам, прибывающим на территорию Ивановской области водным транспортом по туристским маршрутам, в последнем остановочном пункте за пределами Ивановской области или по пути следования из последнего остановочного пункта за пределами Ивановской области до первого остановочного пункта на территории Ивановской области.".

1.5. Пункт 35 дополнить подпунктом 35.6 следующего содержания:

"35.6. При наличии потребности организовать в муниципальных дошкольных образовательных организациях дежурные группы для детей, родителям которых необходимо осуществлять трудовую (служебную) деятельность в период с 04.05.2021 по 07.05.2021.".

2. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1.2 подпункта 1.1 пункта 1, который вступает в силу с 01.05.2021.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







