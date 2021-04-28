Крайне неприятное разъяснение для любителей пьяного вождения сделал Конституционный суд РФ. Он уточнил, сколько раз можно наказывать любителей сесть за руль в нетрезвом состоянии.

Понятно, что разъяснения главного суда страны пьяные водители могут проигнорировать. Но это ничего не поменяет в их будущей системе наказаний, так как закон Конституционный суд растолковывал не им, а судьям. Тем людям в мантии, к которым рано или поздно придет любой желающий порулить на нетрезвую голову.

Запрос в Конституционный суд отправил Железнодорожный районный суд города Рязани. Он попросил проверить конституционность части 3 статьи 32.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Сделал это рязанский суд вот почему. Он рассматривает уголовное дело некоего местного жителя - злостного нарушителя Правил дорожного движения.

В 2013 году этого человека несколько раз подряд лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В общем, когда сложили срок всех назначенных ему наказаний, вышло 7,5 года. Этот срок лишения прав истек у жителя Рязани в июле 2020 года.

Видимо, возможность сесть снова за руль так вскружила голову этому гражданину, что уже в сентябре того же года он вновь попался за вождение в нетрезвом виде. Поскольку еще не прошел год с момента окончания исполнения наказаний за аналогичные правонарушения, его теперь уже обвинили по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ - "нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Районный суд в Рязани решил, что в этом уголовном деле подлежит применению часть 3 статьи 32.7 КоАП РФ, но усомнился в ее конституционности.

По мнению суда, "конституционный дефект" состоит в том, что Кодекс предусматривает только полное сложение сроков лишения права управления транспортным средством. А это, на взгляд рязанских судей, порождает для правонарушителя "чрезмерно суровые правовые последствия".

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Рязанскому суду Конституционный суд ответил следующее.

"Правила КоАП РФ, предусматривающие, что при совершении водителем двух и более административных правонарушений в сфере дорожного движения санкция в виде лишения прав назначается за каждое из них и суммируется целиком, исключают придание формального характера данному наказанию, когда его накладывают за несколько правонарушений", - подчеркнул Конституционный суд РФ. И добавил - также они исключают произвол в определении окончательного срока лишения прав.

Конституция не предполагает, что КоАП РФ должен содержать такие же правила о наказаниях, как и Уголовный кодекс РФ, или не строже, чем в Уголовном кодексе РФ. "Строгость административных правил компенсируется существенным различием общих последствий привлечения граждан к административной и уголовной ответственности", - объяснили в суде.

Кроме того, подчеркнули в КС, районный суд пытается получить оценку законоположений, которые не подлежат применению в рассматриваемом им уголовном деле.

И подвели итог - заявитель может обратиться в КС РФ с запросом о проверке конституционности только той нормы, которая применена в деле.

КС растолковал ситуацию с пьяным вождением судьям, к которым рано или поздно придет любой желающий порулить на нетрезвую голову

Запрос Железнодорожного районного суда Рязани похож на праздное любопытство. Он рассматривает уголовное дело, но при этом сомневается в конституционности норм, примененных в отношении преступника ранее.

Как пояснили "РГ" в Госавтоинспекции, сложение сроков лишения предусмотрено самим Кодексом об административных правонарушениях. Наказание за следующее правонарушение начинает действие после того, как будет исполнено наказание за предыдущее нарушение. И это не только требование закона, но и давно устоявшаяся судебная практика. Хотя именно в части наказания за управление в нетрезвом виде она постепенно уходит в прошлое.

Дело в том, что в 2014 году вступила в силу поправка в Уголовный кодекс, которая предусматривает уголовное наказание за повторное управление в нетрезвом виде или повторный отказ от медосвидетельствования - та самая статья 264.1 УК. И непомерно длинные сроки лишения прав пошли на убыль. Ведь за второе нарушение привлекают к ответственности уже не по КоАП, где сроки складываются, а по уголовной статье. А там - другой счет.

До 2014 года у нас попадались водители, лишенные прав в совокупности на восемь, десять и даже 20 лет. Рекордсмен, лишенный прав на 26 лет, погиб пьяным в ДТП. Такие случаи стали поводом для ужесточения наказания в отношении тех, кто повторно нетрезвым садится за руль. А именно - введения за это уголовной ответственности.

Как показывает практика, уголовная статья также не сильно останавливает любителей порулить под градусом. Реальных сроков за повторное нетрезвое вождение практически никому не назначают. Максимум - обязательные работы.

Кстати, если водитель получил одну судимость и снова сел за руль нетрезвым, максимум, что ему грозит - такая же ответственность, вторая судимость. А это таких граждан не останавливает. Например, в Калининградской области один гражданин 14 раз попался нетрезвым за рулем, за что был осужден четыре раза. В Астраханской области другой гражданин с 2016 по 2018 год был трижды привлечен к уголовной ответственности по статье 264.1. Поэтому правительство внесло в Госдуму законопроект, который ужесточит ответственность судимых за пьянку водителей. Согласно ему у статьи 264.1 УК появится вторая часть, по которой таким водителям будет грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение или лишение свободы до 3 лет. И все это с запрещением заниматься 6 лет определенной деятельностью.