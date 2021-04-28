Лавров анонсировал скорое оглашение списка недружественных стран

Москва скоро представит список недружественных стран. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, у правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми руководствуются в этой работе. "Так что, думаю, ждать осталось недолго", - сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Документ ограничивает найм дипмиссиями зарубежных стран, совершающих недружественные действия в отношении РФ, сотрудников из России.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в министерстве формируется список "недружественных государств", которым запретят нанимать россиян на работу в свои дипмиссии. В этот список уже вошли США. "Как мы прекрасно понимаем, вся история началась с очередного витка абсолютно недружественных действий Соединенных Штатов Америки по введению новых санкций в отношении нашей страны и очередной высылки российских дипломатов безосновательно", - отметила дипломат.