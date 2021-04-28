Новости

Цифровые люди: студенты обсудили влияние цифры на молодежь 07:24
Лавров: Войну в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать 07:14
Врачи объяснили, как распознать укус инфицированного клеща 06:57
В США пострадавшие от пандемии рестораны смогут воспользоваться грантами 06:47
В Индию начали поступать жизненно важные медицинские средства со всего мира 06:25
Беспилотники смогут ездить по дорогам Британии уже в этом году 06:20
В Бурятии издали новый закон, чтобы спасти четырехмесячную девочку 05:42
Инфекционист рассказал, как избежать всплеска заболеваемости COVID-19 05:33
Вильфанд назвал регионы с комфортной для отдыха в мае погодой 05:24
Власти Кубы отменили туристическую выставку FITCuba из-за коронавируса 04:56
Лавров анонсировал скорое оглашение списка недружественных стран 04:19
В ВОЗ заявили о росте заболеваемости коронавирусом в мире 03:52
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России 03:30
Байден обратится к конгрессу с первой программной речью 28 апреля 02:37
Видео: В Персидском заливе американцы открыли огонь по военным Ирана 02:10
В ВОЗ сообщили о распространении новых штаммов COVID-19 в мире 01:58
В Росгидромете рассказали, когда в Москву вернется тепло 01:33
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе 01:25
Космический грузовик "Прогресс МС-14" отстыкуют от МКС и затопят 00:40
Часть дипломатов США покинет Афганистан вместе с выводом войск 00:31
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе на собственной мине 00:14
Вильфанд пообещал россиянам теплое лето 27.04.2021
Французские военные заявили Макрону о риске развала страны 27.04.2021
Лавров: Россия предлагала США обнулить конфликт 27.04.2021
Привитые "Спутник V" туристы смогут летать на Мальдивы без ПЦР-теста 27.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 07:14
Рубрика: Власть

Лавров: Войну в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Войну с Украиной в Донбассе, где более полумиллиона жителей имеют российское гражданство, можно и нужно избежать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Песков напомнил о намерении Путина не обсуждать Донбасс с Зеленским

"Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать", - цитирует главу МИД РФ РИА Новости. При этом Лавров отметил, что не может говорить за украинскую сторону и за президента Украины. По внешним признакам, главное для Владимира Зеленского - удержаться у власти. За это он готов платить любую цену, "включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", добавил министр.

Война с Украиной невозможна, никто не рассматривает такую возможность. Также не приемлема возможность гражданской войны на Украине. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия никогда не была участницей этого конфликта, но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны. Песков также заявил о невыполнении Минских договоренностей и о повышении активности провокационных действий на Донбасче со стороны вооруженных сил Украины.

До миллиона жителей Донбасса могут стать гражданами РФ к концу 2021 года
Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Отношения России и Украины

Главное сегодня

Лавров: Войну в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать
Школы и вузы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Пентагон сообщил об атаке на корабли ВМС США в Персидском заливе
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию