Лавров: Войну в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать

Войну с Украиной в Донбассе, где более полумиллиона жителей имеют российское гражданство, можно и нужно избежать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать", - цитирует главу МИД РФ РИА Новости. При этом Лавров отметил, что не может говорить за украинскую сторону и за президента Украины. По внешним признакам, главное для Владимира Зеленского - удержаться у власти. За это он готов платить любую цену, "включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами", добавил министр.

Война с Украиной невозможна, никто не рассматривает такую возможность. Также не приемлема возможность гражданской войны на Украине. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия никогда не была участницей этого конфликта, но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны. Песков также заявил о невыполнении Минских договоренностей и о повышении активности провокационных действий на Донбасче со стороны вооруженных сил Украины.