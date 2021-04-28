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28.04.2021 16:07
Рубрика: Власть

Медведев призвал выработать правила по регулированию интернет-платформ

Из-за "отвязного" поведения американских интернет-компаний для этого сектора необходимо выработать определенные правила. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Он напомнил о роли IT-платформ в событиях в США и отметил, что их влияние становится геополитическим и даже выходит на международный уровень. "Сейчас эта тема абсолютно актуальна, этим надо заниматься, иначе мы тоже окажемся на периферии", - цитирует его РИА Новости.

Медведев привел в пример ЕС, где, несмотря на дружбу с США, занимаются вопросами работы интернет-компаний. "Они (IT-платформы - прим. "РГ") себя ведут отвязно, должны быть правила", - отметил он.

Кстати

В апреле Верховный суд России представил разъяснение, в котором обязал российские суды принимать иски к иностранным соцсетям.

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