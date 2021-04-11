ВС разрешил судиться с иностранными соцсетями на территории России

Вопрос перед судебной системой подняли четыре гражданина. Они подали иск на Facebook, заблокировавший их аккаунты.

"Истцы ссылались на то, что в нарушение условий публичной оферты, а также права на свободу выражения мнений и их авторских прав, ответчик удалял отдельные сообщения истцов, блокировал и удалил их аккаунты, - говорится в материалах дела. - Кроме того, по мнению истцов, ответчик незаконно осуществлял сбор их персональных данных, выходящих за пределы условий пользования названной социальной сетью. Истцы просили запретить ответчику немотивированную блокировку и удаление аккаунтов, запретить сбор без согласия пользователей их персональных данных, обязать ответчика предоставить возможность обжалования действий администратора сети, производить возврат авторских материалов, публикаций и фотографий в случае их удаления, а также восстановить аккаунты истцов".

Однако нижестоящие инстанции отказались принять иск на том основании, что у Facebook нет представительства в России, сама компания находится в США. А значит, мол, спросить с нее невозможно.

Верховный суд России с этим не согласился. Как пояснила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России, в соответствии с ГПК РФ суды в Российской Федерации вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц в ряде случаев. В том числе, если ответчик распространяет рекламу в Интернете, направленную на привлечение внимания потребителей на территории нашей страны. Кроме того иски могут рассматриваться по делу о защите прав субъекта персональных данных, если истец имеет место жительства в России.

"В силу положений ст. 28 ГПК РФ иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по адресу организации. Однако в соответствии со ст. 29 названного кодекса иски о защите прав субъекта персональных данных, в том числе о возмещении убытков или компенсации морального вреда, могут предъявляться в суд по месту жительства истца, - подчеркнул Верховный суд страны. - Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены в суд по месту исполнения такого договора".

В данном случае иск заявителя обоснован тем, что ответчик осуществлял незаконный сбор его персональных данных, а также распространял рекламу, направленную на привлечение внимания пользователей, находящихся в Российской Федерации.

"По мнению заявителя, спор вытекает из договора пользования социальной сетью, исполнение по которому должно осуществляться по месту нахождения пользователя на территории Российской Федерации. При таких обстоятельствах выводы судебных инстанций об отсутствии между сторонами правоотношений, об отсутствии у судов Российской Федерации компетенции по разрешению данного спора, а также об отсутствии применимых правил внутригосударственной территориальной подсудности противоречат приведенным выше нормам процессуального права", - пояснил Верховный суд России в своем обзоре судебной практики.

В сухом остатке документ дает четкое разъяснение: "пользователь социальной сети вправе подать иск к иностранной организации − оператору социальной сети по месту исполнения пользовательского соглашения на территории Российской Федерации".

Естественно, в таких ситуациях встает вопрос: как реально заставить иностранную администрацию социальной сети выполнять решение российского суда?

Еще в прошлом году комиссия Московского отделения Ассоциации юристов России по правовому обеспечению цифровой экономики выступила с предложением обязать иностранные соцсети и интернет-сервисы открывать представительства в России.

Председатель комиссии Александр Журавлев предложил использовать турецкий опыт, оказавшийся успешным. Там после принятия соответствующего закона власти ввели мораторий на рекламу в Facebook, и компания достаточно быстро объявила об открытии представительства.

"Необходимы четкие правила игры на рынке цифровых услуг и устранение неравенства в правах между отечественными и зарубежными платформами. В противном случае на нашем рынке возникает ситуация, когда одни играют по правилам: платят налоги, локализуют данные, работают с российскими пользователями и т.д. А другие их игнорируют и за счет этого получают конкурентное преимущество", - говорит председатель комиссия Московского отделения Ассоциации юристов России по правовому обеспечению цифровой экономики Александр Журавлев.