МИД Болгарии готов максимально смягчить режим выдачи виз россиянам

МИД Болгарии готов начать выдачу виз российским туристам по максимально упрощенной процедуре. Об этом министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева написала у себя в Facebook.

По ее словам, внешнеполитическое ведомство страны готово начать выдачу виз, как только будет дано соответствующее распоряжение от министра здравоохранения. Также Захариева отметила, что уже на прошлой неделе она дала распоряжение консульским службам начать подготовку к началу выдачи виз.

Министр подчеркнула, что российский туристический рынок является одним из важнейших для Болгарии.

"Заявки на выдачу виз можно подать в 59 городах и в трех консульствах на территории России, - написала министр. - Аккредитованные в консульствах российские туроператоры смогут отправлять заявки на визы для своих клиентов в электронном виде. Российские туристы, желающие посетить республику, смогут получать визы и у туроператора, и в визовом центре".

Как заявил ранее министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов, въезд иностранных туристов на территорию Болгарии планируется разрешить с 1 мая. Для въезда необходимо обладать одним из трех документов: отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сертификатом о вакцинации или справкой о наличии антител. В последнем случае справка действительна, если человек переболел коронавирусом не более чем за шесть месяцев до въезда в Болгарию.

Местные власти также отмечают снижение количества случаев заболевания коронавирусом. Например, 27 апреля в Болгарии выявлено 1850 новых случаев.

При этом российская сторона пока что не делала каких-либо заявлений касательно возобновления авиарейсов в Болгарию.