Россия срочно направляет медпомощь в Индию

МИД РФ заявил, что в ближайшие дни Россия направит в Индию крупную партию медицинской помощи, включая аппараты ИВЛ, для борьбы с коронавирусом.

"Руководством Российской Федерации принято решение в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи, включающей кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Число умерших в результате последствий заражения коронавирусом в Индии превысило 200 тысяч человек с начала пандемии. Также за последние сутки выявлено 360 тысяч заболевших. Наибольшее их количество отмечено в густонаселенном штате Махараштра, где находится деловая столица страны - Мумбаи.

Индийские больницы переполнены, не хватает кислорода, люди умирают прямо на улице, не дождавшись помощи медиков, тела умерших приходится кремировать на парковках и в парках.

Увеличение количества заболевших наблюдается в Индии с середины февраля. При этом в стране идет вакцинация, прививку получили уже свыше 147 миллионов человек из 1,36 миллиарда.

Ранее экспертный комитет Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии (CDSCO) одобрил заявку на экстренное использование в стране российской вакцины "Спутник V". Это будет третья вакцина против COVID, одобренная для использования в Индии, помимо Covishield и Covaxin.