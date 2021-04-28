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28.04.2021 09:25
Рубрика: Экономика

Минсельхоз прокомментировал информацию о подорожании гречки

Текст: Татьяна Карабут
Круп в России достаточно для удовлетворения потребности населения. Чтобы не допустить рост цен на гречку, Минсельхоз "разрабатывает ряд мер", сообщили в ведомстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По информации министерства, в 2020 году в России вырастили рекордный урожай риса (1,14 млн тонн, +3,9% к 2019 году), второй в новейшей истории страны урожай пшеницы (85,9 млн тонн, +15,3% к уровню 2019 году). Валовый сбор гречихи достиг 893 тыс. тонн (+13,6% к уровню 2019 года), урожай зернобобовых вырос на 3,1% к 2019 году до 3,44 тыс. тонн.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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В этом году ведомство планирует расширить посевные площади под основными крупяными культурами.

"Это позволит нарастить объемы производства и сформировать значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности", - отметили в ведомстве.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей сообщили о том, что поставщики круп хотят повысить закупочные цены на гречку на 7,5-15%.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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