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Рубрика: Экономика

СМИ: Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Крупы в России могут подорожать. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких торговых сетей и поставщиков.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
В Минпромторге объяснили рост цен на куриные яйца

В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" заявили, что, например, гречка подорожает на 10 процентов. Одна из причин - растущие поставки за границу, которые спровоцировали дефицит на внутреннем рынке. При этом отмечается, что с другими крупами таких проблем нет.

В Минпромторге обеспокоены возможным ростом цен. Ведомство попросило торговые сети предоставить подробную информацию. Министерство проводит еженедельный мониторинг по социально значимым продуктам. В Минсельхозе подчеркнули, что собираются сбалансировать предложение за счет увеличения посевных площадей.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что во всем мире отдельные товары дорожают. И правительство РФ прорабатывает возможность введения интервенций для регулирования цен. Подчеркивается, что интервенции по закупке зерна в последний раз проводились в 2016 году.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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