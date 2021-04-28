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28 апреля 2021 г.

Постановление губернатора Московской области от 28 апреля 2021 года № 110-ПГ "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года"

Дата подписания 28 апреля 2021 г.
Опубликован 28 апреля 2021 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года", с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Московской области, постановляю:

1. Установить с 04.05.2021 по 07.05.2021 нерабочие дни с сохранением денежного содержания (заработной платы) государственным гражданским служащим Московской области и работникам, занимающим должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Московской области, государственным должностям Московской области, в исполнительных органах государственной власти Московской области, государственных органах Московской области (далее - сотрудники государственных органов Московской области), за исключением сотрудников государственных органов Московской области, обеспечивающих функционирование центральных исполнительной органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области (далее - государственные органы Московской области).

2. Руководителям государственных органов Московской области до 29.04.2021:

1) издать правовой акт, определяющий на период с 04.05.2021 по 07.05.2021:

перечень сотрудников государственных органов Московской области, обеспечивающих функционирование соответствующих государственных органов Московской области;

перечень сотрудников государственных органов Московской области, для которых устанавливаются нерабочие дни с сохранением денежного содержания (заработной платы);

2) представить в Администрацию Губернатора Московской области сведения о численности сотрудников государственных органов Московской области, осуществляющих профессиональную служебную деятельность (работающих) в период с 04.05.2021 по 07.05.2021.

3. Выплата денежного содержания (заработной платы) производится в обычном размере в период с 04.05.2021 по 07.05.2021, который не относится к выходным или нерабочим праздничным дням.

4. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления путем размещения (опубликования) на Интернет-портале Правительства Московской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Московской области - руководителя Администрации Губернатора Московской области А.А. Чупракова.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



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