Настоящий хаос: водители впервые попали на круговое движение и запутались

В отличие от Европы, в США перекрестки с круговым движением не слишком распространены, особенно если речь идет о сельской местности. Так, на всем северо-востоке штата Кентукки до недавних пор не было ни единого пересечения дорог с такой схемой организации движения. И только сейчас власти решились использовать ее в округе Роуэн.

На одном из перекрестков, через который ежедневно проезжает около 4000 автомобилей, за последние годы произошло несколько серьезных аварий, после чего решено было сделать его более безопасным. Местные водители видели круговое движение лишь на картинках, когда готовились к экзаменам на права, поэтому проезд перекрестка стал для них настоящим испытанием.

На видео, снятом с дрона, мы видим, что больше половины машин выезжает на встречную полосу еще до перекрестка, и проезжает весь круг по встречке. Тех, кто соблюдает правила, оказалось не так уж и много.