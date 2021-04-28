Президенты России и Беларуси обсудили кооперацию и интеграцию

Событий много, но жизнь идет своим чередом, приветствовал белорусского коллегу российский лидер. Владимир Путин дал высокую оценку отношениям Москвы и Минска и заметил, что, несмотря на пандемию и сокращение товарооборота, его объем все же очень значительный - 29,5 млрд долларов. Он уверен: все восстановится в прежнем объеме.

Совершенствуется нормативная база по строительству Союзного государства. "Да, действительно, и там многое еще предстоит сделать, но тем не менее сделано тоже немало, особенно это касается социальной сферы", - считает Владимир Путин. Граждане двух стран пользуются равными правами в этой области. Но есть и то, о чем еще предстоит договориться. В целом работа идет неплохо, по всем направлениям команды работают эффективно - и правительства, и администрации, и спецслужбы, констатировал президент России, отметив углубление кооперации в сфере военно-технического сотрудничества и в области безопасности.

Летом в Подмосковье планируется очередной форум регионов двух государств

Александр Лукашенко заметил, что на переговорах в Сочи, где обсуждались вопросы и стратегического плана, было решено, что правительства двух стран встретятся в Минске. Михаил Мишустин приезжал в апреле, и сам он тоже с ним пообщался. "Выступил как академик, получилось у него очень мощно", - похвалил белорусский президент. "Мы пришли к определенному совместному выводу", - сообщил он. И теперь предстояло обсудить эти вопросы на уровне лидеров.

На заседании Высшего Госсовета Союзного государства осенью можно формализовать все договоренности, подписав документы, предложил Александр Лукашенко.

Из союзных программ 26-27 согласованы на уровне правительств, остались 2-3 очень серьезные, экономического характера, в том числе и по налогообложению, сказал он. Кстати, Михаил Мишустин в Минске как раз говорил о том, что нужно посмотреть, как интегрировать налоговые системы двух стран. "Это, конечно, в пользу нашего Союзного государства выгоды, а ни в коем случае не какие-то поглощения", - подчеркнул российский премьер.

Также президент Беларуси призвал усилить безопасность и оборону в Союзном государстве. "И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно", - заявил он. Но речи о создании российской военной базы в республике не шло.

"Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске - в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?" - заметил после переговоров Александр Лукашенко.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил: вопрос не обсуждался. Как не звучала и тема слияния государств в одно.

"Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье - газ, нефть, кооперация", - цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА. По его словам, темы развития интеграции, новых союзных программ обсуждались больше для протокола в начале беседы. "Мы в конкретику окунулись. На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом суть интеграции - опуститься на землю и сделать то, что нам сегодня крайне необходимо. Никто нас никогда не поддержит.

Свидетельство тому нынешнее время: санкции против них, санкции против нас. И это только начало", - сказал президент Беларуси. Так, например, говорили о производстве интегральных схем. В республике с советских времен работают специализированные предприятия, и такая продукция нужна при производстве широкого спектра техники - от гражданской до военной. Владимир Путин заявил о готовности совместно развивать такие производства в России и Беларуси, рассказал Александр Лукашенко. "Суть кооперации - скооперироваться в том, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо. Это главное, о чем шла речь", - пояснил он.

"Достаточно длительные были переговоры", - оценил Дмитрий Песков. По его словам, это был "рабочий проговор" тем, в основном связанных с экономическим взаимодействием. Лидеры говорили о сотрудничестве в высокотехнологичных областях и в энергетике, затрагивали другие сферы. "Какой-то цели выйти на прорывные договоренности не стояло. Это обычный рабочий процесс, который необходим для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", - отметил Песков.

Следующая встреча лидеров, как сообщил после переговоров Лукашенко, будет летом. В Подмосковье как раз будет организован форум регионов двух государств.