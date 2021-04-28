Пятому по счету испанскому политику прислали письмо с угрозами

Глава Мадридского региона Исабель Диас Аюсо стала уже пятым испанским политиком, в чей адрес поступили угрозы. Правда, в отличие от предыдущих случаев письмо, в которое были вложены две пули, успели перехватить на почте. Об этом сообщает El Mundo.

"Системы безопасности почты распределительного центра в Сан-Кугате (Каталония) обнаружили письмо, направленное председателю автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, в нем было два патрона", - проинформировали об этом инциденте в правительстве Испании.

Корпус "моссос" (каталонская полиция) начал расследование. Стражи порядка изучают записи видеокамер рядом с почтовым отделением, куда принесли письмо с угрозами в адрес Аюсо, чтобы выявить отправителя.

Сама глава Мадридского сообщества заявила, что не будет придавать этому инциденту большого значения. По ее мнению, люди, отправляющие такие письма, "ищут славы", "ждут, что о них будут говорить". "Я не собираюсь их баловать", - отметила Аюсо. При этом она напомнила о выдержке, которую проявили ее товарищи по Народной партии, бывшие премьер-министры Испании Мариано Рахой и Хосе Мария Аснар, на которых совершались в свое время нападения и покушения. После каждого такого случая они призывали к спокойствию.

Ранее глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, глава Гражданской гвардии Мария Гамес и лидер партии "Унидас Подемос" Пабло Иглесиас получили письма с угрозами и требованиями подать в отставку, при этом в конверты также были вложены патроны. Примечательно, что эти письма не были перехвачены на почте, хотя там сканируют все посылки на наличие опасных предметов и веществ.

Еще один случай не связан с остальными. В минувший понедельник министру промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото прислали окровавленный нож. Однако в этом случае отправителя удалось легко найти: он подписался своим настоящим именем и оставил обратный адрес. Как выяснила полиция, он страдает психическими расстройствами. Отправители других писем пока не установлены. Предполагается, что это был один и тот же человек.

Тем временем стало известно, что почтовая служба Испании 12 лет не обновляла свои протоколы безопасности. А сканированию подвергается лишь малая часть посылок.